Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai stralucite minți ale omenirii, Stephen Hawking, s-a stins din viața astazi, la varsta de 76 de ani. Inainte de a fi afectat de boala care i-a marcat viața, Stephen s-a bucurat de sport și a fost inscris in echipa de canotaj a Universitații Oxford. Biograful Kristine Larsen a scris…

- "Sunt sigur ca handicapul meu are o legatura cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinati de contrastul intre capacitatile mele fizice foarte limitate si natura extrem de vasta a universului pe care il studiez", declara omul de stiinta contemporan cel mai celebru din lume. Stephen Hawking…

- STEPHEN HAWKING A MURIT. Blocat intr-un scaun cu rotile si nevoit sa exprime prin intermediul unui sintetizator de voce, Stephen Hawking, care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, si-a consacrat viata...

- Omenirea a pierdut una dintre cele mai stralucite minti ale vremurilor noastre. Stephen Hawking, renumitul astrofizician britanic, a murit la varsta de 76 de ani. Lasa mostenire lucrari revolutionare despre univers si o poveste de viata aproape ireala. Vocea lui, chiar si filtrata printr-un sintetizator,…

- Stephen Hawking a murit, miercuri dimineata, „in liniste”, in locuinta sa din Cambridge, potrivit purtatorului de cuvant al familiei, citat de BBC. Avea 76 de ani, se deplasa intr-un scaun cu rotile și comunica prin computer, mintea lui insa era a unui geniu. „Suntem profund intristati de faptul ca…

- Nascut la 300 de ani de la moartea lui Galileo, Hawking s-a retras de la Cambridge in 2009. A publicat numeroase lucrari despre natura și originea universului, cea mai cunoscuta fiind „ A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes ”. A aparut și in seriale televizate și filme și este celebru…

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat in somn, miercuri, la casa sa din Cambridge. “Cu profunda tristete…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Fizicianul Stephen Hawking a murit in casa sa din Cambridge, Marea Britanie, la varsta de 76 de ani. Savantul a incetat din viața in liniște, a anunțat familia in aceasta dimineața. Cei trei copii ai sai au emis un comunicat in care iși exprima regretul pentru pierderea parintelui lor: ”Suntem profund…

- Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anunțat familia sa. Fizicianul britanic era cunoscut pentru cercetarile sale referitoare la "gaurile negre" și relativitate și a scris mai multe carți științifice de popularizare, inclusiv "O scurta istorie a timpului".La varsta de 22 de ani, Stephen…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.Citeste…

- Incidentul s-a produs ieri pe strada Calarasilor din Braila, iar un trecator a postat pe o retea de socializare numarul masinii conduse de un barbat de 68 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, cel mai probabil a suferit un infarct, pentru a afla identitatea acestuia.

- Oamenii de știința așteapta sosirea unei epidemii ucigașe care poate rapune milioane de oameni in doar cateva zile. Conform experților, virusul catastrofic ar avea, cel mai probabil, la baza gripa aviara, mutata de schimbarile genetice.

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, spune ca nu e de acord cu anonimatul monedelor virtuale fiindca prin utilizarea lor se pot achiziționa droguri sau, mai rau, se pot finanța atentate teroriste. „Chiar in acest moment criptomonedele sunt folosite pentru a cumpara fentanil opioid si alte…

- In momentul atacului din liceul din Florida, cand Nikolas Cruz a indreptat arma spre elevi, politistul de paza, care ar fi trebuit sa se asigure ca nimic nu se intampla rau, a fugit de la fata locului.

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Potrivit purtatorului de cuvant al companiei Aseman, la bordul avionului se aflau 60 de pasageri, inclusiv un copil, si sase membri ai echipajului de zbor. Avionul de tipul ATR-72 s-a prabusit la cateva zeci de minute dupa decolare, in regiunea Samirom, situata la aproximativ 600 de kilometri de Teheran.

- Simona Halep joaca de la inceputul acestui an fara sponsor tehnic si se pare ca aceasta perioada se va prelungi. A doua jucatoare a lumii si-a reziliat contractul cu cei de la Adidas si nu se grabeste sa semneze cu o alta firma, chiar daca ofertele sunt extrem de tentante.Citește și: RUSINOS!…

- Armele chimice, care au omorat sute de civili in Siria, reprezinta noul motiv de conflict intre SUA și Rusia. Insa aceste confruntari nu s-au soldat cu niciun rezultat in beneficiul oamenilor, au precizat americanii.

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- Iat-o mai jos.Batranul sacaitor Ce vedeti voi, asistentelor? Ce vedeti? Ce ganditi cand va uitati la mine? Un batran sacaitor... nu prea intelept, cu tabieturi prostesti si cu ochii pierduti...? Unul care scapa mancarea pe jos si care nu reactioneaza...cand voi tipati…

- Oamenii de stiinta sunt aproape sa faca public un nou test de sange pentru boala Alzheimer dupa ce au gasit o noua modalitate de a depista cele mai timpurii semne ale bolii, scrie The Guardian, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Consiliul Concurentei pune TUNURILE pe BANCI: Investigatie de AMPLOARE…

- O mama adolescenta din Rusia a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, dupa ce si-a lasat copilul sa moara de foame, ca sa poata petrece alaturi de prietenii sai. Viktoria Kuznetsova, de 17 ani, din Rostov, Rusia, a marturisit in fata instantei ca si-a lasat copilul in casa pe care…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- Nicole Finn, de 43 de ani, nu poate fi numita mama din toate punctele de vedere! Este un om incredibil de rau! A adoptat 3 copii si i-a lasat sa faca foamea! Femeia fara inima a comis acte de cruzime asupra lor. In momentul in care a observat ca acestia fug din casa pentru a cersi mancare,…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur in mașina, timp de o ora in parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). "Azi, in jurul orei 13:30, in parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit intr-o mașina un bebeluș care plangea foarte tare, parintii lui l-au lasat acolo in…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Verestoy Attila a candidat pe prima pozitie a listei UDMR pentru Senat in Harghita si a obtinut mandatul la distribuirea directa, dupa ce Uniunea a obtinut in judet un scor […]

- O femeie din comuna Stanesti, judetul Gorj, a fost amendata de politistii din localitate cu 100 de lei pentru ca si-ar fi lasat cainele liber pe drum. Contravenienta sustine ca nu era cainele ei.

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a venit cu un ultim avertisment catre directorul Pieței Centrale, Veaceslav Balan. Primarița a menționat ca, in cazul unor alte ninsori nu va fi deszapezit teritoriul pieții, atunci, la urmatoarea avertizare Balan, va trebui sa iși prezinte demisia,…

- Pozele de mai jos nu reprezinta o batjocura la adresa copilului, ci, mai degraba, un cadou nemaipomenit pe care i l-au oferit parinții. Fetița din poze se numește Tippi Benjamine Okanti Degré și a avut o copilarie incredibila.

- Durere de nedescris pentru toti cei care o cunosteau pe Alina Cosovliu, politista de 28 de ani din Giurgiu care a murit dupa o lupta cu o boala grea. Oamenii sunt in stare de soc de cand s-a aflat ca tanara s-a stins din viata.

- Cauza decesului celor doua femei, mama si fiica, gasite intamplator in casa de vecini, intr-o locuinta din centrul vechi al Brasovului , dupa mai bine de doi ani, ar putea fi imposibila pentru medicii legisti, deoarece au mai ramas doar scheletele femeilor, nu si tesut pentru analize. Totusi, se banuieste…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Trei sensuri giratorii foarte importante, doua dintre ele pe Drumul European 70, iar unul la coborarea de pe Autostrada A1 sunt in bezna, chiar daca sunt prevazute cu stalpi de iluminat. In tot acest timp, in doua din sensurile giratorii neiluminate au avut loc mai multe accidente, unul soldat chiar…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" în fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie îl îngrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza agențiile de presa internaționale.

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Un incendiu izbucnit joi dimineata intr-o locuinta din Siminicea a dus la decesul unei femei, medicul de familie din localitate.Mirela Andricioaie a fost gasita de vecini inconstienta pe patul din camera in care izbucnise un incendiu care ardea mocnit. Oamenii au scos-o imediat din locuinta, fiind ...

- Accident grav in noaptea de joi spre vineri. Din primele date oferite de IPJ Buzau, accidentul s-ar fi produs in jurul orei 2.00, cand un autoturism care se deplasa dinspre Berca spre Buzau a pierdut controlul directiei de mers, a lovit o conducta de gaze pe care a fisurat-o si s-a rasturnat in afara…

- Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta începutul unei noi crize globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii, scrie Business Insider. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la…

- Pe 21 decembrie 1989, in Romania s-a incheiat violent „epoca de aur" a comunismului. Trecusera deja sase zile de la inceperea revoltei din Timisoara si Nicolae Ceausescu inca mai credea ca are situatia sub control. La ora 11, dictatorul a iesit in balconul cladirii comitetului central al PCR si a inceput…

- Lia Bugnar, cunoscuta actrita si regizor de teatru, a povestit intr-o postare pe contul personal de Facebook clipele prin care a trecut in noaptea de 21 decembrie 1989, in Piata Universitatii.

- Un bihorean a fost gasit fara suflare, astazi, la volanul unui autoturism, intr-o parcare de pe strada Aurel Lazar, langa Penitenciarul din Oradea. Descoperirea a fost facuta de un trecator,...

- Omenirea a inregistrat progrese uriase in vederea eradicarii unor maladii tropicale cu efecte debilitante, precum oncocercoza si filarioza limfatica (elefantiazis), iar succesul deplin in privinta unor astfel de boli este "la indemana noastra", a declarat astrofizicianul britanic Stephen Hawking, citat…

- Toti cei care doresc sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Regelui Mihai mai au la dispozitie o singura zi. Oamenii sunt asteptati pana la ora 22:00, la Palatul Regal din Bucuresti, acolo unde este depus sicriul monarhului.