Mașini vandalizate într-un cartier de lux din Constanța/Mesajul lăsat pe parbriz – VIDEO Surpriza cu totul neplacuta pentru mai mulți șoferi din Constanța, care și-au parcat autoturismele intr-un cartier din oraș. Oamenii s-au trezit, cand au vrut sa plece cu mașinile, ca au o problema la roți. Dar și un mesaj – sub forma unui bilet – pe parbriz, la ștergatoare. Și asta pentru ca a aparut o […] The post Mașini vandalizate intr-un cartier de lux din Constanța/Mesajul lasat pe parbriz – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Mai multe mașini au fost vandalizate intr-un cartier de lux din Constanța. Proprietarii autovehiculelor s-au trezit și cu un mesaj lasat pe parbriz, prin care erau avertizați ca benzina pe care o folosesc poate ucide.

