Stiri pe aceeasi tema

- Partidele separatiste 'se tem de solutii, se tem de dialog', a reactionat liderul socialist, cu ocazia unei reuniuni a formatiunii sale PSOE. Pedro Sanchez, al carui partid a castigat alegerile din 28 aprilie, dorea sa-l numeasca presedinte al Senatului pe Miquel Iceta, liderul socialistilor…

- Separatistii catalani au decis miercuri sa impiedice planul seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, de a plasa, pentru prima oara in istoria recenta, un catalan la presedintia Senatului spaniol, transmite AFP. Partidele separatiste 'se tem de solutii, se tem de dialog', a reactionat liderul…

- PSOE a câstigat alegerile cu 28,7% din voturi si a obtinut 123 de locuri. Pedro Sánchez ar putea fi învestit în functia de presedinte si va forma un guvern, fiind de acord cu mai multe partide, dar fara separatisti. Buletinele de vot au produs un rezultat complex si extrem de…

- Cinci secesionisti catalani aflati in detentie au fost aleși deputați Cinci secesionisti catalani aflati in detentie si judecati in prezent la Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 au fost alesi duminica deputati in urma alegerilor parlamentare spaniole castigate de…

- Liderul formatiunii spaniole de centru-dreapta Ciudadanos (al Cetatenilor), Albert Rivera, a declarat ca partidul sau va prelua conducerea Opozitiei dupa ce socialistul Pedro Sanchez a castigat alegerile nationale de duminica.

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE in alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna in limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe langa comunicarea disponibilitatii, si un avertisment adresat…

- Liderul separatist catalan Oriol Junqueras nu a exclus vineri sa sustina o eventuala investitura a socialistului Pedro Sanchez dupa viitoarele alegeri legislative, in cursul unei videoconferinte de presa inedite din inchisoare, potrivit France Presse. 'In niciun caz, fie prin actiune sau omisiune,…

- Europarlamentarul Claudia Țapardel a fost invitata ca speaker la cel mai mare eveniment dedicat industriei de turism, organizat saptamana aceasta in Sevilla (Spania) la care au participat cei mai influenți lideri mondiali precum cel de-al 44-lea Președinte al Statelor Unite ale Amercii, Barack Obama,…