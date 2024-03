Partidul Socialist al premierului spaniol Pedro Sanchez si formatiunile separatiste catalane au ajuns la un acord asupra textului legii de amnistie, care urmeaza sa fie votata in zilele urmatoare in Congresul Deputatilor, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Dupa zile de munca in comun, si tinand cont de directivele dreptului constitutional, european si international”, partile “au ajuns […]