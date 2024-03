Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost desemnat președinte interimar al PNL Timiș. Nicolae Ciuca afirma ca Bușoi, „om de partid și europarlamentar cu experiența -va gestiona cu ințelepciune situația de aici”. Liderul liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost demis, deoarece s-a opus alianței cu PSD,…

- Desemnat marti presedinte interimar al PNL Timis, Vasile Blaga a convocat deja prima sedinta a Biroului Permanent Judetean (BPJ) al filialei pentru joi, la ora 17.00. Aminitim ca, la pachet cu demiterea lui Alin Nica din functia de presedinte, Biroul Permanent National (BPN) al partidului a dizolvat…

- Conducerea PNL a decis, marti, demiterea lui Alin Nica din functia de presedinte al organizatiei Timis, "in interesul PNL, al electoratului, al celor care isi asuma maximizarea scorurilor electorale ale aliantei, care isi doreste stabilitate si continuitate si in judet", a declarat purtatorul de cuvant…

- Presedintele CJ Timis. Alin Nica, a declarat ca va merge marti la sedinta BPN al PNL de la ora 16.00 si va incerca sa ii convinga pe colegi ca este o solutie gresita sustinerea candidaturii PSD la sefia Consiliul Judetean, asa cum s-a decis in sedinta coalitiei, el precizand ca va candida indiferent…

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, spune ca a fost informat de faptul ca in coaliție s-a decis ca PSD și PNL sa aiba candidați comuni la Timiș. Nica spune ca nu va accepta decizia, ci o va contesta in Biroul Politic Național. Mai exact, Nica spune ca e vorba de o discuție in coaliție și ca o decizie oficiala…

- Revolta liberalilor crește. Liderul filialei din Timiș, Alin Nica, e hotarat sa nu faca un pas in spate și sa nu-l lase pe social-democratul Alfred Simonis sa candideze la Consiliul Județean din partea coaliției. El a transmis și o amenințare voalata catre conducerea partidului. Nica spune ca daca va…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu exclude posibilitatea ca PSD Timiș sa susțina candidații PNL, așa cum a sugerat Alin Nica: „Astea-s vise”. „Exclus ca PSD Timiș sa susțina, daca ar fi posibil sau s-ar intampla un asemenea scenariu, doar candidați de la PNL. Exclus asemenea lucru”, spune Sorin…

- Conform surselor citate, scenariului discutat in PNL are legatura cu alegerile europarlamentare din iunie și negocierile pentru noii șefi ai Comisiei Europene și Consiliului European.Pentru ca liderii europeni nu vor ca premierul maghiar Viktor Orban sa preia șefia Consiliului European, l-ar susține…