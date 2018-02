Stiri pe aceeasi tema

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, in semn de protest fata de impunerea de catre Israel a taxelor imobilare de care sunt scutite de secole,…

- Una dintre temele des intalnite in Biblie este suferinta provocata de diferite boli. Cartea Sfanta spune ca Iisus Hristos a facut multe minuni, vindecand oameni care veneau la El cu diferite maladii. Teologii explica in ce consta legatura dintre suferinta si pacatul savarsit de om.

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated Press.

- Joi, 22 februarie, intre orele 17.00 – 19.00, jandarmii argeșeni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii manifestarii de protest ce va avea loc in orasul Stefanesti, pe suprafata de teren din vecinatatea Casei de Cultura. Și maine se anunța protest la Ștefanești, intre…

- Saptamana Clisei sau Saptamana Alba este cea care face legatura dintre perioada consumului de carne și lactate și cel de post, ultima saptamana in care se mai mananca orice fel de carne. Zilele de sarbatoare sunt sambata și duminica. Ultima zi in care se pot manca preparate din carne, inaintea Postului…

- Locuitorii comunei Cornu Luncii vor plati in acest an aceleași sume ca anul trecut in contul taxelor și impozitelor locale. Administrația locala a decis sa nu majoreze darile la bugetul comunei. Primarul Gheorghe Fron a ținut sa precizeze ca taxele și impozitele in comuna Cornu Luncii au ramas la același…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca…

- Sarbatoare mare pentru crestinatate in data de 2 februarie. In fiecare an, in data de 2 februarie, la 40 de zile de la Craciun, crestinii sarbatoresc Intampinarea Domnului. Sarbatorea marcheaza ziua ducerii lui Iisus Hristos la Templul din Ierusalim. In traditia populara, sarbatoarea este numita Stretenie…

- Zeci de parinti s-au adunat in fata Ministerului Educatiei Nationale (MEN) pentru a protesta vizavi de posibila comasare a unor scoli, informeaza reprezentantul parintilor Iulian Cristache. Incepand cu ora 11, membrii Sindicatului „Spiru Haret“ vor picheta sediul institutiei.

- In jur de 200 de craioveni protesteaza acum in centrul orașului. Oamenii nu au ținut cont de frigul de afara și au ieșit sa iși strige nemulțumirile. In acest moment se scandeaza: „Guvern de hoți și mafioți”, „Justiție nu corupție”, ...

- Președintele american, Donald Trump, a infirmat miercuri ideea conform careia mutarea ambasadei SUA la Ierusalim va avea loc in termen de un an, dupa ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, declarase ca se așteapta ca mișcarea controversata sa aiba loc in acest interval.

- Profitul net agregat la nivelul sistemului bancar a depasit 5 miliarde de lei anul trecut dupa ce in primele noua luni rezultatul net cumula peste 4 miliarde de lei. Sectorul bancar a generat direct si indirect 141,6 miliarde de lei in economie in perioada 2012-2016, adica peste 4% din PIB,…

- Papa Francisc, avertisment pentru intreaga omenire : Cred ca suntem la limita. Ma tem de asta Suveranul Pontif a spus luni ca lumea se afla la limita declansarii unui razboi nuclear, in opinia lui, un accident fiind suficient sa precipite lucrurile. Papa Francisc a facut aceasta declaratie înaintea…

- "Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi si ne trimite la surse spirituale, precum si la traditii originale si uneste popoarele in jurul valoriloe crestine eterne ale tarii noastre", a declarat Putin, conform comunicatului de la Kremlin. El a adus un omagiu si "actiunii dezinteresate…

- Surprize neplacute la început de an pentru români! Autoritatile locale au luat decizia de a majora taxele si impozitele pentru apartamente si terenuri, dupa ce deciziile luate de Guvern i-au lasat fara bani în 2018.

- In fiecare an, pe 7 ianuarie, creștinii sarbatoresc ziua Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in Iordan. Aproape 2.000.000 de romani iși aniverseaza onomastica de Sfantul Ioan. Ioan Botezatorul a avut menirea de a pregati poporul pentru primirea…

- Fortele israeliene de ocupatie au arestat 2.466 de palestinieni in Ierusalim in 2017, potrivit unui studiu statistic, relateaza miercuri agentia iordaniana de presa Petra, citata de Agerpres. Studiul, care a fost publicat de centrul de informare Wadi Hilweh din Ierusalim, ce monitorizeaza incalcarile…

- Medicii de familie protesteaza incepand de azi, prin refuzul de a elibera rețete compensate și trimiteri. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu considera „etic si normal” ca medicii de familie care protesteaza fata de birocratia din sistemul de sanatate…

- In acest moment consilierii municipali se afla la masa dezbaterilor și incearca sa stabileasca, prin analize și discuții, urmate de vot, nivelul taxelor ce vor fi platite de toți botoșanenii, cetațeni sau agenți economici, incepand cu anul viitor.

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- In aceasta perioada, insista Preafericirea Sa, suntem chemați sa oferim mai mult ajutor celor aflați in nevoi și sa raspandim in jurul nostru pace și bucurie din pacea și bucuria lui Hristos. Sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul este Sarbatoarea in care praznuim iubirea smerita a lui Dumnezeu…

- • Calendarul ortodox il praznuieste pe 27 decembrie pe Sfantul Stefan, primul martir crestin condamnat la moarte in Ierusalim. De Sfantul Stefan, aproape jumatate de milion de romani isi sarbatoresc onomastica. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa”…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurând, conform unor surse

- O veritabila bomba - deocamdata doar de presa - s-a dovedit lista persoanelor pentru care s-a dispus urmarirea „audio” de catre DNA in 2014, facuta publica de catre colonelul disident Dragomir . Este o dovada concreta a modului de lucru al „binomului” și al caracterului polițist al statului paralel…

- Putina lume stie cine este copilul pe care Iisus Hristos l-a tinut in brate dandu-l exemplu oamenilor pentru puritatea sa: ”De nu va veti intoarce si nu veti fi precum pruncii, nu veti intra in imparatia cerurilor!”.

- In desertul african, in luna decembrie, un grup de copii canta „Deschide usa, crestine!“, colind traditional romanesc. In zona a fost recreat locul nasterii lui Iisus Hristos, iar un brad impodobit lumineaza viata copiilor.

- Arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15 secole, in apropiere de Bet Shemesh (centrul tarii), printre descoperiri remarcandu-se un mozaic gratios cu pasari si frunze, a constatat un fotograf AFP. "Bogatia sitului sugereaza ca acest complex…

- La noua luni dupa restaurarea Sfantului Mormant din Ierusalim, rezultatele primelor studii demonstreaza ca sanctuarul ridicat deasupra acestuia dateaza din timpul domniei imparatului sfant Constantin.

- Cornel Ionica a vorbit despre cel mai arzator subiect al momentului si anume taxele si impozitele locale pe anul 2018. Edilul a recunoscut ca acestea vor fi majorate. „Am mai spus ca suntem singurul oras care in ultimii ani nu a majorat cu un leu taxele, dar acum o vom face. Probabil ca vom creste…

- Transportatorii protesteaza la Guvernului, pe 20 decembrie. Aproximativ 5.000 de transportatori vor protesta miercuri, 20 decembrie, de la ora 09.00, in fata sediului Guvernului, fata de pirateria si concurenta neloiala, potrivit Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania…

- Sarbatorile de Craciun vor fi anulate in aceasta iarna in Nazaret, orașul in care s-a nascut Iisus Hristos. Decizia a fost luata de autoritați in semn de protest impotriva deciziei lui Donald Trump de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Israel, pe fondul tensiunilor izbucnite dupa hotararea presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala statului evreu, scrie presa israeliana.

- Doua mii de persoane, membre ale Blocului National Sindical (BNS) au ajuns marti, la ora 11.00, in Piata Victoriei din Capitala. BNS organizeaza un protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat.

- Mijlocasul echipei FSV Mainz, Alexandru Maxim, a dat o pasa de gol in meciul incheiat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 2-2, impotriva echipei RB Leipzig, in etapa a 15-a din campionatul Germaniei. Maxim, introdus pe teren in minutul 79, a centrat din corner la golul de 2-2, inscris…

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel puțin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va întâmpla anul acesta și nici probabil anul…

- Papa Francisc propune modificarea rugaciunii “Tatal Nostru”, acesta argumentand ca exista un paragraf care nu este tradus corect. Suveranul Pontif a declarat intr-un interviu televizat ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o interpretare mai buna a celei mai cunoscute și rostite rugaciuni…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- Analizele efectuate in situl considerat a fi mormantul lui Iisus Hristos au datat in secolul al IV-lea materialele utilizate la acoperirea acestuia, confirmand astfel informațiile istoricilor, a indicat un om de știința implicat in aceasta lucrare. Chiar daca nu ofera din punct de vedere științific…

- Descoperire ce pune lumea creștina pe jar! Un detaliu ieșit la iveala de curand a starnit o adevarata controversa pe tema Mormantului Sfant, despre care se spune ca ar aparține lui Iisus Hristos.

- Angajații APIA, instituția care face plata subvențiilor catre fermieri, vin sa protesteze astazi in fața Guvernului. Este vorba de salariații din teritoriu, nemulțumiți ca nu primesc aceleași salarii precum cei din aparatul central.