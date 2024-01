Taxele notariale pentru tranzacții imobiliare au crescut chiar și cu peste 25%. Taxele pentru divorţ s-au dublat Taxele notariale pentru tranzacții imobiliare (și nu numai) cresc din 2024, unele și cu peste 25%, sau, in cazul divorțurilor, creșterile de tarife sunt cuprinse chiar și intre 50% si 140%, conform analizei unei platforme imobiliare , scrie Economedia . Conform platformei Juridice.ro, actul normativ majoreaza tarifele notariale pentru a reflecta inflația și creșterea salariilor, justificand acest lucru prin necesitatea de a acoperi costurile crescande ale birourilor notariale și a asigura o salarizare corespunzatoare pentru personalul calificat. Principalul argument pentru modificarea acestora… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarife notari 2024: onorariile minimale pentru serviciile prestate de notari. Cat costa actele și procedurile notariale Tarife notari 2024. Tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de catre notarii publici, pentru diverse acte și proceduri notariale, au fost publicate recent in Monitorul…

- Taxele notariale pentru tranzacții imobiliare (și nu numai) cresc din 2024, conform analizei unei platforme imobiliare . Va prezentam tarifele actuale, publicate in Monitorul oficial. Tarifele onorariilor minimale pentru serviciile notarilor publici nu au fost actualizate de 13 ani. Menționam ca, in…

- Intr-o serie de interventii la emisiuni televizate si in presa scrisa de la sfarsitul anului 2023 – inceputul anului 2024, avocatul Alexandru Musatoiu din Timisoara, fondator al casei de avocatura Musatoiu, Attorneys at Law, a estimat ca problemele juridice vor avea un trend crescator in 2024, cu predilectie…

- Intr-o serie de interventii la emisiuni televizate si in presa scrisa de la sfarsitul anului 2023 – inceputul anului 2024, avocatul Alexandru Musatoiu din Timisoara, fondator al casei de avocatura Musatoiu, Attorneys at Law, a estimat ca problemele juridice vor avea un trend crescator in 2024, cu predilectie…

- Ministerul finlandez al Apararii a anunțat miercuri ca a blocat trei tranzacții imobiliare. Cel puțin una dintre tranzacții a implicat o companie deținuta parțial de Rusia. Permiterea achizițiilor ar putea pune in pericol apararea teritoriului finlandez, susțin autoritațile din Finlanda.In octombrie,…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) lanseaza un nou atac la adresa presei, pe care o acuza ca lanseaza „știri false”. Edilul se refera la dublarea, pentru cateva ore, a taxelor și impozitelor locale din municipiul Bacau. Așa cum Ziarul de Bacau a relatat, o decizie a primarului Lucian Daniel…

- Tarifele pentru abonamentele de parcare vor crește in anul 2024 la Cluj-Napoca. Motivul fiind indexarea acestora cu rata inflației, lucru pe care nu-l putem spune și despre salariile din Romania.Indexarea tarifelor cu indicele de inflație aduce scumpiri in noul an de pana la cateva zeci de lei pentru…

- Albaiulienii pot achita taxele pentru emiterea carților de identitate printr-un simplu SMS. Care sunt tarifele Albaiulienii pot achita taxele pentru emiterea carților de identitate printr-un simplu SMS. Noua modalitate de plata a fost anunțata luni seara, de primarul Gabriel Pleșa. Albaiulienii pot…