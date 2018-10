Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, sefa CIA, a plecat luni in Turcia pe fondul presiunii crescande exercitate de comunitatea internationala asupra Arabiei Saudite in urma asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit publicatiei The Washington Post, citata marti de EFE. Sosirea Ginei Haspel in Turcia…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Germania a anunțat primele reacții fața de Arabia Saudita, dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Cancelarul german Angela Merkel a condamnat crima si a cerut regatului Arabiei Saudite sa ofere urgent clarificari in ceea ce priveste incidentul. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a…

- Turcia a extins cautarile intr-o padure din Istanbul in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, un caz care pare sa se transforme intr-o criza majora intre Riad si aliatii sai occidentali dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut ca jurnalistul este probabil…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.