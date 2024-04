Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam lovește din nou. Celebrul manelist, recunoscut pentru problemele sale din ultima perioada, este din nou in centrul unui scandal de zile mari. Manlelistul a intrat din nou in atenția oamenilor, dupa ce nu s-a mai prezentat la un concert, spre dezamagirea tuturor fanilor. Florin Salam nu…

- Valeria Pașa va contesta rezultate Finalei Naționale Eurovision 2024, dupa caștigul Nataliei Barbu prin decizia juriului, in timp ce punctajul de la spectatori a fost la egalitate. „Nu incercam sa invinovațim echipa Nataliei Barbu, insa noi ne dorim transparența”, a declarat artista.

- O antena 5G a incins spiritele in comuna Țintești, județul Buzau. Satenii s-au imparțit in doua tabere. Unii cred ca antena este benefica pentru ca nu exista semnal la telefoane. Alții, insa spun ca noua construcție le afecteaza sanatatea.„Ati reusit sa divizati comuna, ca sa zic asa, pentru ca iata-ne…

- La cateva zile dupa ce Spania si-a ales reprezentanta in competitia Eurovision din acest an, melodia electropop "Zorra" a ajuns in fruntea topurilor muzicale ale tarii si a divizat opinia publica, scrie The Guardian.In centrul dezbaterii se afla utilizarea in exces a cuvantului "zorra", care se traduce…

- O antena GSM despre care s-a raspandit zvonul ca este pentru telefonia 5G baga vrajba intre localnicii unei comune de langa Buzau. Vestea ca primarul din Țintești a aprobat montarea stalpului pentru „temuta” rețea de telefonie in apropierea caselor a imparțit comuna in doua tabere

- Mai mulți lideri interlopi, intre care temuții Marian Box și Florin Șpac ar fi fost la un pas de razboi cu oamenii unui patron de restaurant unde Tzanca Uraganu urma sa susțina un concert. Neințelegerile ar fi pornit de la modul in care urmau sa fie imparțite comisioanele intre bodyguarzii artistului…

- Stirea, care nu a fost confirmata oficial de guvernul saudit, marcheaza o deschidere majora pentru teocratia musulmana extrem de conservatoare, unde alcoolul a fost interzis din 1952. Conform unei liste de reguli ale magazinului, vazuta de CNBC, locul este accesibil doar diplomatilor nemusulmani, iar…

- Transferul lui Victor Osimhen (25 de ani) de la Lille, luat la puricat de procurorii italieni. Napoli este acuzata ca ar fi facut plusvalențe fictive, platind 55 de milioane de euro plus 21 de milioane, suma la care au fost mult supraevualuați portarul Karnezis și trei juniori ai clubului azzurro. Aurelio…