- Carmen de la Salciua le pregatește fanilor un nou videoclip de excepție. Frumoasa artista a filmat ieri un nou videoclip pentru noul single, “Indragostit”, ce urmeaza sa fie lansat in doar cateva zile! Carmen de la Salciua se menține ferma pe poziții și se pregatește sa celebreze unul dintre cele mai…

- Tu ai facut culorile mai vii, frumusetea mai pura, placerea mai intensa. Cu ocazia Valentine's Day iti reamintesc: te iubesc mai mult decat iubesc viata, minunea vietii mele! Mesaje de Valentine's Day. Te iubesc ca-n prima zi, cand raze de soare aurii cadeau usor purtate de vant, asupra noastra…

- Graviduța Gabriela Cristea este intr-o forma de zile mari. Chiar daca mai are foarte puțin pana va aduce pe lume cea de-a doua fetița, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este foarte activa, iar astazi le-a zis tuturor cand mai are de gand sa prezinte emisiunea de pe Antena Stars.

- Bogdan și Hannelore se afla in plin divorț, insa asta nu ii impiedica pe cei doi sa iși doreasca sa aiba alaturi partenerul perfect. Dupa ce l-a pierdut și pe Andi, care i-a fost ispita la "Insula Iubirii" și de care s-a indragostit, Hanne a dezvaluit cum trebuie sa arate noul iubit pentru ea. Hannelore…

- Eugenie Bouchard (24 de ani, 79 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 16 WTA) se vor infrunta in turul secund de la Australian Open. Bouchard pare sa revina la forma care a consacrat-o. Jucatoarea din Canada a obținut o victorie lejera in primul tur de la Australian Open, scor 6-2, 6-1, in fața lui Shuai…

- Dupa ce s-a zvonit in presa ca Laurette s-ar fi mutat cu primul ei iubit, italianul Alessandro, vedeta a dat cartile pe fata, intr-un interviu acordat pentru Antena Stars. Se pare ca nu este nimic adevar si nici nu se pune problema de o poveste de dragoste!