Romania are peste 4,6 milioane de pensionari, cu o pensie mai mare cu 100 de lei fata de anul trecut

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 4.700.000 de pensionari in Romania Un numar de aproape 4.700.000 de pensionari era înregistrat la finele lunii octombrie 2018 în România, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii octombrie 2018, de 9.153 persoane, in crestere usoara, cu 14 persoane, fata de finele lunii precedent, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Cei mai multi, respectiv 3.595, erau…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii octombrie 2018, de 9.153 persoane, in crestere usoara, cu 14 persoane, fata de finele lunii precedent, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice CNPP , citate de Agerpres.roCei mai multi, respectiv 3.595, erau beneficiari…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Romanilor le place sa faca plati contactless si folosesc astfel din ce in ce mai mult cardurile in tranzactiile la comercianti, iar, pe viitor, va creste numarul platilor cu telefonul, a declarat, luni, Elena Ungureanu, country manager pentru Romania al Visa, intr-o conferinta de specialitate.…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 783,1 milioane de euro in primul semestru din acest, in timp ce valoarea exporturilor a fost de aproape zece ori mai mica, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat…

- Un numar de 5.014.596 pensionari era inregistrat la finalul lunii iulie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.134 lei, cu 152 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor oficiale, numarul celor…

- Un numar de 5.014.596 pensionari era inregistrat la finele lunii iulie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.134 lei, cu 152 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform datelor oficiale, numarul…