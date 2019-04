Stiri pe aceeasi tema

- "Proiectul de ordonanta de urgenta prevede calcularea procentului de prezenta necesar pentru validarea referendumului raportat la numarul alegatorilor inscrisi in registrul electoral si nu la numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente, cum cere Legea 3/2000. Avand in vedere ca…

- Adoptarea Ordonantei de Urgenta care modifica acte normative in materie electorala cu o luna inaintea referendumului din 26 mai nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia și ar afecta categoric drepturile electorale, prin creșterea semnificativa a cvorumului de prezența, spun ...

- ”Modificare de urgența” a unor acte normative in materie electorala Foto: Arhiva. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative în materie electorala, precum si pentru unele masuri vizând organizarea…

- ”Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului roman. Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența pe care intenționeaza sa o adopte Guvernul,…

- ”In loc sa fie o miercuri in care romanii sa se gandeasca la Saptamana Mare, sa se pregateasca pentru Paște, niște nenorociți, fara frica lui Dumnezeu, au forțat modificari la Codul penal și la Codul de procedura penala, care sunt modificari cu dedicație facute cu scopul de a-l scapa de inchisoare…

- Elena Ghioc, fondator al organizatiei Initiativa Romania, a anuntat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul intalnirii cu reprezentanti ai societatii civile, ca referendumul pe tema Justitiei va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, informeaza Agerpres.ro…

Elena Ghioc, fondator al organizatiei Initiativa Romania, a anuntat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul intalnirii cu reprezentanti ai societatii civile, ca referendumul pe tema Justitiei va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. "Exista o concluzie…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie. Potrivit agendei sefului statului, consultarile vor avea loc la ora 15,00. Saptamana trecuta, mai multi reprezentanti ai societatii civile au scris pe…