- FMI il numește pe Nadeem Ilahi reprezentant regional pentru Romania si Bulgaria Reprezentantul regional al Fondului Monetar International (FMI) pentru Romania si Bulgaria va fi, incepand cu 1 septembrie, Nadeem Ilahi. Nadeem Ilahi este în prezent şeful Biroului Reprezentanţei Regionale…

- Populația planetei crește intr-un ritm alarmant, iar pana in 2050, Terra va fi populata de aproape 10 miliarde de oameni. Unde vor locui însă toți acești oameni? În prezent, Tokyo este cel mai populat oraș din lume, cu aproape 30 de milioane de rezidenți.…

- In contextul informatiilor aparute in spatiul public cu privire la retelele de carne vie din Oltenia, Libertatea a verificat statisticile europene cu privire la acest fenomen. La 12 ani de la aderare, cetatenii romani se afla pe primul loc in topul nationalitatilor traficate pe teritoriul Uniunii Europene.Proxenetismul…

- SUA au avertizat joi ca gruparea extremista Stat Islamic ramane o amenintare serioasa in pofida caderii autointitulatului califat in Siria si Irak, dar si ca organizatia terorista Al-Qaida a reusit sa-si recapete forta, relateaza dpa. Nathan Sales, coordonatorul sef al SUA pentru combaterea terorismului,…

- Site-ul Liga2.prosport.ro a facut o interesanta radiografie a unui capitol special – jucatorii straini din eșalonul secund. Astfel, daca in Liga 1, 2018-2019 a reprezentat sezonul cu cea mai mare densitate de jucatori straini all-time, nici Liga 2 nu s-a lasat mai prejos. Campionatul recent incheiat…

- Din 2010, rata de vaccinare cu trei doze din vaccinul contra difteriei, tetanosului si pertussisului (DTP3) si o doza din vaccinul antirujeolic a stagnat la circa 86% la nivel global. Acest procent, desi ridicat, nu este suficient pentru a proteja impotriva epidemiilor unor boli care pot fi prevenite…

- Un studiu al Institutului National de Statistica prezentat cu ocazia zilei mondiale a populatiei anticipeaza ca populatia rezidenta tanara, de varsta prescolara si scolara, va scadea in anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar in anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ cu 3,55 milioane…

- Jandarmeria turca a interceptat in ultimele doua zile 777 de migranti care incercau sa treaca frontiera spre tari din Uniunea Europeana, transmite marti dpa, preluand o stire Anadolu, potrivit agerpres.ro.Migrantii - originari din tari ca Somalia, Maroc, Afganistan, Siria, Algeria si Bangladesh…