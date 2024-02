Bastonul de mareșal din desaga pribegiei prin lumea mare Luiza Radulescu Pintilie Astrologii susțin ca anul in care am intrat e unul al revoluțiilor astrale. Unii dintre cei care se ocupa de mersul vieții pe pamant par a ține cu tot dinadinsul sa duca omenirea in primele linii ale razboaielor și ale conflictelor armate. Confirmand și reconfirmand cat adevar se regasește in cuvintele Papei Francisc, cel care a spus ca “Pacea este dar al lui Dumnezeu și responsabilitate a omului“ și nesfiindu-se sa adauge ca “razboiul este o crima impotriva umanitații”. Suntem deja in cel de-al treilea an calendaristic al razboiului dintre Rusia și Ucraina, de care ne… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022. Posibilitatea…

- Raportul PPS (Preventive Priorities Survey/Sondajul Prioritatilor de Preventie) anual al Consiliului pentru Relatii Externe (Council on Foreign Relations), publicat pe 4 ianuarie, prezinta 30 de conflicte de urmarit in 2024.Raportul CFR, publicat la fiecare inceput de an, este impartit pe trei categorii,…

- Sarbatorile de Craciun din Betleem au fost umbrite de „ciocnirea armelor” din Gaza, dupa cum a deplans papa Francisc, in timp ce ucrainenii au sarbatorit Nasterea Domnului pentru prima data pe 25 decembrie, in ton cu Occidentul si sfidand Rusia, relateaza France Presse. Un loc sacru pentru crestinism,…

- Straini din șase țari au fost prinși in PTF Nadlac II in timp ce incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Cinci șoferi, intre care trei romani, sunt cercetați pentru trafic de migranți. 145 de persoane din Bangladesh, Nepal, Pakistan, Siria, Egipt și Irak au fost oprite oprite sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera aradeni depistat 145 de persoane din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Aceștia erau ascunsi in cinci mijloace de transport. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul…

- Pe 11 decembrie, la Bruxelles, va avea loc reuniunea miniștrilor de externe ai țarilor Parteneriatului Estic - Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Georgia. Acest lucru se menționeaza intr-un comunicat al serviciului de presa al Consiliului UE, scrie "Европейская правда". Intrevederea, prezidata…

- Grupul de servicii financiare a estimat ca datoria globala va atinge 310.000 de miliarde de dolari pana la sfarsitul anului, o crestere de peste 25% in cinci ani, si a avertizat ca o trecere catre populismul politic ar putea mari datoria si mai mult anul viitor. Emre Tiftik, director de cercetare durabila…

- Numarul victimelor civile ale minelor antipersonal a crescut in 2022, mai ales din cauza folosirii lor in Myanmar, dar si in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, se arata in raportul anual al Observatorului Minelor, publicat marti, relateaza AFP. In raport – folosit ca baza in activitatea regulata…