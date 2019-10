Raport UE: cât și ce mai mănâncă lumea „Datorita a doua evoluții majore in ultimele doua decenii la nivel global – creșterea veniturilor și modificarile preferințelor consumatorilor –, consumul alimentar a crescut intr-un ritm mai rapid decat populația mondiala. Aceste evoluții au dus la o creștere a consumului de produse cu valoare mai mare (cum ar fi carnea și produsele lactate) in economiile emergente. In paralel, preocuparile crescande ale societații și de mediu in economiile dezvoltate au influențat preferințele consumatorilor, ducand, de exemplu, la un consum mai mic de carne roșie.“ Acestea sunt unele dintre principalele concluzii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

