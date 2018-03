Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a incercat sa explice jocul slab din semifinala de la Indian Wells pierduta categoric in fața lui Naomi Osaka, scor 3-6, 0-6. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci și am evoluat prost. Partea buna este ca am ajuns pana in semifinale. Am venit dupa multe saptamani de…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va avea in dotare de luna viitoare un aparat RMN ultramodern. Echipamentul va fi livrat dupa data de 20 aprilie de catre Ministerul Sanatatii, care l-a achizitionat in cadrul unui program finantat de Banca Mondiala. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului…

- Armata turca si aliatul sau, Armata Siriana Libera (ASL), au avansat rapid in cursul operatiunii lor in regiunea siriana Afrin, aflandu-se luni la o distanta de numai 1,5 km de centrul orasului Afrin, relateaza agentia Xinhua.De la lansarea operatiunii, armata turca si ASL au preluat controlul…

- Adelina Pestrițu va avea o fetița și a ales sa faca totul public, de 8 Martie, Ziua Femeii. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, in care le da marea veste fanilor ei. “Intr-o zi dedicata femeilor si mai ales celor care sunt si mamici, am ales sa impartasim cu voi minunata veste…

- Este ziua de nastere a Biancai Dragusanu, motiv pentru care toti cei care o iubesc i-au pregatit o multime de surprize. Chiar daca Victor Slav merge cu ajutorul carjelor si are piciorul in ghips, nu vrea sa lase ca aceasta zi sa treaca fara sa pregateasca si el ceva la aniversarea a 36 de ani.

- De miercuri vom avea temperaturi de peste 0 grade chiar si noaptea. Mai exact, daca marti s-ar putea sa mai ploua, deja de miercuri temperaturile vor ajunge la 9 grade in timpul zile si la 1 grad noaptea. In weekend in partea de Sud a tarii se vor atinge si 13 grade. La Iasi, potrivit accuweather.com ,…

- Convocarea Congresului PSD i-a surprins pe unii lideri. Aceștia se intreaba daca nu cumva se pregatește ceva. Confuzia este intreținuta de faptul ca deși mai este doar o saptamana pana la Congres...

- Paula Chirila, fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu”, spune ca este pregatita pentru o noua relație, insa are anumite pretentii. Vedeta nu spune nu unei posibile iubiri, dar recunoste faptul ca in societate a ales sa poarte o masca, deoarece se simte mai protejata de rautatile oamenilor.…

- Printre aspectele pe care le-a subliniat prim-vicepresedintele Comisiei Europene la finele sirului de intrevederi pe care le-a avut, joi, cu inaltii oficiali ai statului roman s-a numarat si o mentiune esentiala ce tine la aderarea la Spatiul Schengen. Numarul 2 in cadrul Comisiei Europene considera…

- De cand s-a intors in țara impreuna cu soțul sau, artistei ii merge cat se poate de bine. Anca Neacșu a trecut și la alte activitați, intre doua concerte, atunci cand timpul ii permite. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman, s-au stabilit in Romania, in…

- Denisa Tanase și iubitul ei, prima apariție intr-un platou de televiziune. Cei doi au vorbit despre secretul unei relații reușite. „Secretul intr-un cuplu este sa ascultam unul de altul. El este romantic, mai rar baieti romantici in ziua de azi, dar el este. Ma duce si la cursuri… nici nu stiam ca o…

- Odata cu lansarea celei mai noi piese a fetelor de la Bambi, „Iubirea mea secreta”, s-au aflat și detalii neștiute din viața amoroasa a surorilor Tanase. Denisa de la Bambi și-a dat sora de gol, marturisind ca a compus piesa inspirata din trairile Ralucai. Zilele trecute, fetele de la Bambi au lansat…

- Orice crestere de inflatie, ROBOR sau curs de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. 'Orice crestere, ca vorbim de inflatie, de ROBOR, cursul de schimb…

- Fetița din Iași bolnava de cancer a murit. Bianca Petronela Nedelcu, fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, județul Iași, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze, a murit. Fata fusese diagnosticata, inca de la varsta de doi ani, cu nefroblastom…

- De ceva vreme, Raluca Tanase, jumatatea trupei Bambi, pare sa fie mai fericita ca oricand, iar motivele sunt legate de noua ei relatie. Cu toate ca a incercat sa tina bine ascuns secretul legat de barbatul in bratele caruia si-a gasit fericirea, Spynews.ro a reusit sa dezlege misterul iubitului secret.

- Aseara a avut loc lansarea videoclipului “Iubirea mea secreta”, care poarta amprenta fetelor de la Bambi, o colaborare cu Sprint Music. Denisa si Raluca Tanase au pus astfel la cale un frumos eveniment, special pentru aceasta ocazie.

- Are tribune cochete, nocturna si conditii de prima liga, insa are o suprafata de joc comparabila cu stadioane de liga a patra. Este vorba despre stadionul Gloria din Buzau. Printre imbunatatirile de care va beneficia arena din parcul Crang va fi amenajarea unei noi suprafete de joc, cu sistem de drenaj.

- Din fericire, ninsoarea de azi nu a dat peste cap programul serviciilor municipale. La aceasta ora circa 50 de utilaje ale regiei Exdrupo sunt pregatite sa intervina pe strazi, iar 42 de utilaje ale Regiei locativ-comunale - in curțile blocurilor de locuința si pe trotuare.

- La scurt timp dupa ce hitul „Panama” a cucerit continentul Asiatic, Matteo a ajuns in China, unde a inceput turneul de promovare al hitului Panama, care a cucerit publicul de acolo si a devenit un adevarat fenomen. Muzica lui a trecut oceanele si a cucerit topurile la mii de kilometri departare. Matteo…

- In urma cu ceva timp, Raluca Tanase, jumatatea blonda a trupei Bambi, a facut-o de oaie, scrie spynews.ro. Din cauza ca a calcat prea mult pedala de acceleratie, senzuala cantareata a ramas fara dreptul de a conduce pentru o perioada de trei luni. Cu toate acestea, blondina a gasit repede o rezolvare.…

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, miercuri, 14 februarie, bugetul municipiului pentru acest an. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare se afla proiectele de hotarare referitoare la repartizarea excedentului de anul trecut și alocarea fondurilor din acest an. Chiar daca veniturile sunt mai mici…

- Candidații iși pot depunde dosarele pana miercuri, urmand ca saptamana viitoare sa susțina proba scrisa. La jumatatea saptamanii viitoare, Spitalul Județean de Urgența Buzau va organiza o noua serie de examene de promovare in grad sau treapta profesionala, pentru trei categorii de personal cu contract…

- Surorile de la "Bambi" au trait emotii puternice, dupa ce au ajuns in cabinetul medicului, unde aveau o programare. Prima care a fost sub atenta supraveghere a medicului a fost Raluca Tanase. Frumoasa artista a marturisit in timpul live-ului facut de sora ei mai mica faptul ca are probleme din cauza…

- "Noi anul trecut am spus ca impozitul global, asa cum a fost prezentat anul trecut, e o chestie care nu se poate aplica, (...) trebuie amanat, trebuie scos si s-a si intamplat in 2017. Eu in continuare cred ca un impozit global sau impozit pe familie sau nu mai stiu exact cum se numeste sau pe gospodarie…

- Actorul american de origine romana Sebastian Stan, care a ajuns sa joace in unele dintre cele mai titrate productii americane de film, alaturi de actori ca Matt Damon, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Chris Evans si Robert Downey Jr., vine la Bucuresti in aceasta primavara.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare. Actul…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- Cheltuielile militare ale Statelor Unite revin pe crestere, in 2016, SUA si-au majorat cheltuielile de aparare cu 1,7% pana la 611 miliarde de dolari, semnaland sfarsitul unui trend descrescator al cheltuielilor militare. Viitoare cresteri sunt de asteptat in urmatorii cinci ani sub noua Administratie…

- De cateva saptamani bune, Denisa Tanase e fericita in bratele lui Mircea Branzei. Din pacate, de curand, tanarul afacerist a fost implicat intr-un scandal urias cu fosta lui iubita. Aceasta nu vrea sa accepte faptul ca relatia lor s-a incheiat, iar el traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de…

- Liliana, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei. Tanara bruneta este foarte fericita si nu ezita sa le arate si prietenilor de pe retelele de socializare acest lucru.

- Femeile au modalitatea lor de a transmite indirect cand sunt pregatite sa faca dragoste. Multe din ele apeleaza la anumite gesturi care interpretate corect te pot conduce direct in asternuturile ei.

- Denisa Tanase, una din solistele trupei "Bambi", a rupt tacerea dupa saptamani bune in care si-a tinut ascunsa noua poveste de iubire. Artista si-a asumat relatia pe care o are cu afaceristul Mircea Branzei si a facut declaratii surprinzatoare atat despre viata privata, cat si despre cariera.

- Familia Casei Regale a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern. „Nu s-a primit la Casa Majestatii Sale nicio oferta din partea RAAPPS pentru a prelua cu chirie Palatul Elisabeta. Nu au inceput discutiile dintre Casa Majestatii…

- Dupa ce mai multe publicații au anunțat ca emisiunea ”Mireasa pentru fiul meu” va reveni fiind prezentata din nou de Mirela Boureanu Vaida, vedeta a ținut sa le transmita fanilor un mesaj prin intermediul paginii sale de Facebook. Mirela a infirmat știrea, precizand ca, intr-adevar revine la TV la jumatatea…

- David Maruța, baiatul cuplului Andra – Catalin Maruta, a intrat in randul copiilor de vedeta care și-au facut vlog. Anunțul a fost facut chiar de prezentatorul tv pe Facebook. „Doamnelor si domnilor, va prezint cel mai nou vlogger! Azi am gasit aceasta inregistrare pe care a facut-o David fara sa stiu.…

- Betty Salam si Catalin Visinescu formeaza un cuplu de mai multe luni si si-au facut deja planuri de casatorie. Fata celebrului manelist a dezvaluit data nuntii, dar si cum va arata rochia pe care o va purta in cel mai fericit moment al vietii ei. A

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Mazare , deputat PSD Constanta (n. 1972); Diana Lucaci , artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1977); Dumitru-Dian Popescu , senator PNL de Gorj (n. 1968); Florin Bratu , fotbalist (n. 1980); Gligor Hașa , dramaturg, editor,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat.

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Rugaciunea catre Sfantul Stefan care te scapa de pacate. Sfantul Apostol, intaiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan este pomenit in calendarul creștin ortodox la 27 decembrie. Sfantul Arhidiacon Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostolii din Ierusalim pentru a sluji la adunarile…

- Emisiunea "Mireasa pentru fiul meu" cu siguranța a avut un impact asupra concurenților care au incercat sa iși gaseasca partenerul pe care sa se bazeze toata viața. Simona, fosta concurenta MPFM sezon IV, și-a gasit partener in urma cu doi ani, iar, de atunci, cei doi sunt nedesparțiți.