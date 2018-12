Putin ordona masuri militare ca reactie la eventuala retragere a SUA din Tratatul Nuclear Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).



La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate, cu managerii din industria de aparare si cu sefii comandamentelor militare, anunta TASS.



"Au fost analizate masuri pentru consolidarea capacitatilor de lupta ale fortelor armate si cu mijloace necesare in contextul accelerarii cursei inarmarii din cauza planului Statelor Unite de retragere…

