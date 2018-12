Protest Franța. Daniel Zamfir: S-ar putea să se trezească românii ăia mulți. Va fi deranj mare „In Franța, protestele au ajuns la un nivel care practic scapa de sub control. Deja revolta oamenilor are o ținta definita: multinaționalele. Fara discuție, flagelul vremurilor pe care le traim e ABUZUL DE PUTERE ECONOMICA pe care multinaționalele, in frunte cu bancile, il practica. Daca ne gandim doar ca in Romania multinaționalele au profituri duble, triple fața de Franța, de exemplu, ma gandesc ca daca nu-și vor schimba urgent atitudinea, asta presupunand și intervenții legislative care sa re-echilibreze raporturile cu consumatorii, s-ar putea sa se trezeasca romanii aia mulți, alții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

