"Profesorii pot sta cu copiii dupa ore. Un invatator are norma de 20 de ore pe saptamana, dar uneori ajunge la 15 sau chiar 13 ore lucrate"

- Unii parinti considera aceste reguli umilitoare. Luat prin surprindere, ministrul Educatiei a cerut scolilor cu pricina sa elimine prevederile respective. In mijlocul disputei se afla Colegiile "Andrei Saguna", "Ioan Mesota" si "Grigore Moisil" din Brasov care, de altfel, au si cele ele mai bune rezultate…

- Elevii de gimnaziu ar putea petrece mai putine ore la scoala, incepand din toamna, dupa ce ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca programa actuala este prea incarcata pentru pe cei mici, iar copiii ajung sa nu-i mai faca fata.

- Avem epidemie de gripa, dar scolile nu se vor inchide, a anuntat ieri Ministerul Educatiei. "In cazurile punctuale in care rata de absenteism este de peste 20%, se poate sista activitatea unei clase sau a unei scoli/gradinite", a fost mesajul transmis in mod oficial. In plus, elevii si profesorii sunt…

- "Sunt un parinte ce isi priveste copilul istovit de acest sistem de invatamant ce nu are o continuitate si nici respect fata de copii si parinti. Ca mine sunt convinsa ca sunt alti zeci de mii de parinti. Declaratiile dumneavoastra din ultimele zile m-au convins ca traiti intr-o tara diferita de tara…

- Iata ce s-a decis. Merg sau nu copiii vineri la scoala? Afla daca elevii merg la școala pe 25 ianuarie Se invața sau nu vineri? Inspectoratul Școlar Bucuresti a dat raspunsul la intrebare, dupa ce mai multi parinti au luat cu asalt portarul Ministerului Educatiei, edupedu.ro! Vineri, pe data de 25 ianuarie…

- "De la clasa a III-a, apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a... Daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ceea ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la…

- Ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a avut prima reacție, dupa ce un profesor si 22 de elevi au venit la parada de la Alba Iulia și neavand unde sa doarma, s-au dus sa se adaposteasca in Catedrala Reintregirii, iar unul dintre copii a ajuns la spital. „Eu cred ca profesorul, in entuziasmul lui,…

- O unitate scolara din judetul Botosani sparge toate tiparele invatamantului romanesc din mediul rural. Elevii de gimnaziu n-au medii mai mici de 8.00, iar cei din scoala primara sunt campioni la concursuri si olimpiade.