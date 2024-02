Stiri pe aceeasi tema

- Parintii din Bihor judecați pentru ca si-au retras cei patru copii de la scoala si ii educa acasa au atacat cu apel hotararea judecatorului care le-a dat pedepse de 4 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii si i-a trimis la munca in folosul comunitatii. Curtea de Apel Oradea ca va verdictul final

- Elevii se intorc luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarele vacante sunt programate astfel: * o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie – 3 martie; * de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai;…

- Urmatoarele vacante sunt programate astfel:- o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie-3 martie- de sambata, 27 aprilie, pana marti, 7 mai- de sambata, 22 iunie, pana duminica, 8 septembrieProgramul national "Scoala altfel" si Programul…

- Prima zi de cursuri din anul 2024 este luni, 8 ianuarie, și aceasta deschide modulul 3 de cursuri. Elevii vor merge la școala, cei mai mulți dintre ei doar pentru o luna, insa, mai exact pana vineri, 9 februarie, cand va incepe, in majoritatea județelor, vacanța de schi de o saptamana. Aceasta vacanța…

- Maine, elevii romani vor avea ultima zi de cursuri din acest an, urmand ca dupa sa intre in vacanța de iarna ce va dura 16 zile. Elevii din invațamantul preuniversitar intra in vacanța din 23 Decembrie, ceea ce inseamna ca maine vor avea ultima zi de cursuri din acest an. Vacanța de iarna dureaza 16…

- In timp ce parinții lor muncesc la sute sau mii de kilometri distanța, prin Europa, copiilor dintr-un mic sat oltenesc le deschide lumea o invațatoare cu un sfert de secol de experiența la catedra. Cand i-a dus intr-o tabara la Sibiu, o fetița a crezut ca a ajuns in alta țara. Saracia ii ține captivi…

- Dragoș Bucur și Dana Nalbaru sunt casatoriți de 18 ani și impreuna au 3 copii, e vorba despre Sofia, care implinește 17 ani anul viitor in luna ianuarie, Kadri, care are 7 ani, și fetița lor adoptata, Roxana India, in varsta de 11 ani. Niciunul dintre copii nu merge la școala, ei invața acasa. In anul…

- Elevii se intorc la scoala luni, 6 noiembrie, dupa o vacanta de o saptamana. Anul scolar 2023-2024 se incheie pe 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a…