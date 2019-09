Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile cu drone contra a doua instalatii petroliere in Arabia Saudita au provocat oprirea "temporara" a productiei acestora, lucru care a afectat aproape jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata ministrul saudit al Energiei, citat de AFP.

- Doua centre producatoare de petrol din Arabia Saudita, intre care cea mai mare unitate procesatoare de titei din lume, au fost, sambata, tinta unui atac cu drone al gruparii pro-iraniene Houthi din Yemen, care a perturbat productia si exporturile tarii, au declarat trei surse apropiate situatiei, transmite…

- Autoritațile iraniene solicita Statelor Unite sa nu incerce sa rețina petrolierul Grace 1, eliberat recent de autoritațile din Gibraltar, a declarat Abbas Mousavi, purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Intrebat daca Statele Unite ar putea…

- Iranul a prezentat sambata ceea ce autoritatile au numit un sistem de aparare antiracheta modernizat la nivel local cu o raza de actiune de 400 de kilometri si capabil sa asigure apararea impotriva rachetelor de croaziera si balistice si a dronelor, informeaza Reuters. Anuntul survine pe fondul…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, în Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters.Atacul cu drona nu a fost confirmat din sursa saudita, potrivit Agerpres.

- Atacurile cu drone asupra industriei petroliere din Arabia Saudita din luna mai si-au avut originea in Irak, nu in Yemen, au concluzionat oficiali americani, ceea ce a atras atentia autoritatilor irakiene, care au solicitat Washingtonului mai multe date in sprijinul acestor afirmatii, a informat vineri…

- Secretarul Consiliului national suprem de securitate din Iran, Ali Shamkhani, a afirmat ca nu va fi nici o confruntare militara intre Iran si Statele Unite ale Americii (SUA), potrivit agentiei de presa Irna, citata de Reuters. Preocuparile in legatura cu o confruntare militara intre Iran si…

- Pentagonul a acuzat duminica Iranul ca a tras, pe 13 iunie, o racheta asupra unei drone americane aflata in zbor in apropierea unuia din cele doua tancuri petroliere atacate joi in Golful Oman, informeaza Reuters. Pentagonul a mai declarat ca militiile Houthi au doborat pe 6 iunie o drona americana…