Nouă străini au fost ucişi cu focuri de armă în Iran, lângă frontiera cu Pakistanul Mai multi atacatori neidentificati au ucis sambata dimineata cu focuri de arma noua cetateni strain in provincia iraniana Sistan-Balucistan, vecina cu Pakistanul, transmite agentia de presa Mehr, preluata de AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Atacul a avut loc in apropierea orasului Saravan si nu a fost deocamdata revendicat. Grupul pentru drepturile omului Haalvash din Balucistan a afirmat pe site-ul sau de internet ca victimele erau muncitori pakistanezi, care locuiau la un atelier auto unde si lucrau; conform aceleiasi surse, pe langa cei noua morti sunt si trei raniti. Iranul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

