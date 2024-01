Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis trei palestinieni inarmati cu cutite, o pusca si topoare si care incercau sa patrunda intr-o asezare din Cisiordania ocupata in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat armata israeliana, citata sambata de Reuters.

- Un atac aerian israelian a ucis sase palestinieni la Jenin, in Cisiordania, a anuntat duminica dimineata ministerul sanatatii din cadrul Autoritatii Palestiniene, citat de agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres. Televiziunea oficiala palestiniana, preluata de Reuters, precizeaza ca patru…

- Un atac aerian israelian a ucis sase palestinieni la Jenin, in Cisiordania, a anuntat duminica dimineata ministerul sanatatii din cadrul Autoritatii Palestiniene, citat de agentiile de presa internationale. Televiziunea oficiala palestiniana, preluata de Reuters, precizeaza ca patru din cei sase erau…

- Aproximativ 18.000 de palestinieni au fost uciși și 49.500 au fost raniți in atacurile israeliene asupra Fașiei Gaza incepand cu 7 octombrie, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații din Gaza, citat de Reuters. Purtatorul de cuvant, Ashraf Al-Qidra, a mai declarat pentru televiziunea…

- Peste 15.900 de palestinieni, inclusiv 250 de lucratori in domeniul sanatatii, au fost ucisi in Gaza de la izbucnirea razboiului la 7 octombrie, a anuntat marti ministrul palestinian al sanatatii, citat de Reuters, scrie AGERPRES.Numarul mortilor creste constant in ciuda apelurilor internationale…

- Sase palestinieni au fost ucisi de armata israeliana sambata, in Cisiordania, dintre care patru in Jenin, un bastion al gruparilor armate palestiniene din nordul teritoriului ocupat de 56 de ani de catre Israel, relateaza Ministerul Palestinian al Sanatatii, transmite AFP, citat de Agerpres.Un medic…

- Cinci palestinieni au fost uciși și alții au fost raniți miercuri in tabara Tolkurm din Cisiordania ocupata, intr-un atac israelian cu drona, a anunțat agenția oficiala palestiniana de presa WAFA, citata de Reuters.

- Situatia din Cisiordania este 'alarmanta si urgenta', a indicat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului, insistand mai ales pe violentele colonistilor israelieni impotriva populatiei palestiniene si pe faptul ca fortele israeliene recurg tot mai mult la tactici militare si arme in…