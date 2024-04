Stiri pe aceeasi tema

- Ziua femeii? Intr-un cort din orașul Rafah, unde Um Zaki fierbe terci de ovaz la foc deschis pentru a potoli foamea celor șase copii ai ei, sarbatoarea internaționala de 8 martie a trecut deja, parand mai degraba o gluma cruda, scrie Reuters."Acum, toate zilele noastre arata la fel. Zilele de sarbatori,…

- Aproape 30.000 de palestinieni au fost ucisi de la inceputul razboiului, in urma cu aproximativ cinci luni, intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, bombardata in mod constant de armata israeliana si amenintata de foamete, a declarat miercuri miscarea islamista, scrie AFP, citat de news.ro. Principalii…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut vineri, 9 februarie, armatei sa elaboreze un "plan combinat" de evacuare a civililor din Rafah si de "distrugere" a luptatorilor Hamas din acest oras din sudul Fasiei Gaza, scrie Agerpres preluand AFP și Reuters. Rafah este ultimul adapost al populatiei…

- Casa Alba a transmis, joi, ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat, Antony Blinken, a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fortele israeliene au bombardat…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, unde bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, potrivit Hamas, in cea de-a 107-a zi a razboiului pentru controlul micului teritoriu palestinian, care amplifica tensiunile in regiune, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Israelul trebuie sa „se…