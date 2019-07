ARAD. Municipalitatea incepe sa renunte la rampele de gunoi menajer de suprafața inca din aceasta toamna. Atunci vor fi construite primele in subteran, in cartierul Alfa, iar in urmatorii doi ani vor exista peste 300 de astfel de platforme, ceea ca va face sa dispara de pe strazi si din cartiere containerele inestetice si care emana mirosuri urate.

Pe amplasamentele actuale

Primaria a demarat procedurile de licitație publica pentru proiectarea și execuția platformelor subterane in anul 2017. Valoarea estimata a contractului pentru proiectare și execuție a fost de 15.903.719 lei,…