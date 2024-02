Plângere la CE privind distrugerea pajiştilor în arii naturale protejate din România Doua asociații de mediu din Transilvania au anunțat ca vor depune o plangere la Comisia Europeana pentru distrugerea pajistilor in arii naturale protejate si nerespectarea de catre Romania a suprafetei totale ocupata cu pajisti. Anunțul legat de plangerea cu privire la distrugerea pajiștilor a venit din partea Milvus Targu Mures si Societatea Carpatina Ardeleana Satu Mare, care au finalizat recent proiectul „Imbunatatirea politicilor de agro-mediu prin cercetari participative si incluziune civica”. „Am demarat sase actiuni in instanta pentru savarsirea de actiuni ilegale in situri protejate Natura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

