Demersuri pentru redeschiderea Băilor Coștiui Autoritațile locale din comuna Rona de Sus doresc sa reinvie Baile Coștiui din satul cu același nume. O locație care era frecventata pe vremuri de nenumarate persoane datorita apei sarate cu proprietați curative. Din nefericire, Baile Coștiui sunt acum in paragina. Pentru a revigora situația, Primaria a scos la licitație lucrarile de execuție pentru proiectul „Reparații bai Coștiui, Comuna Rona de Sus, județul Maramureș”. Reparațiile construcțiilor existente consta in urmatoarele intervenții: Bazin apa sarata – se vor realiza camașuiri din beton armat la pereți, respectiv la placa bazinului; se… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Primariei Sarasau se doreste achizitia unui sistem aerian fara pilot uman la bord, compus din vehicul aerian fara pilot, compus din drona, statie mobila, camere, cu diverse sisteme, softuri si accesorii/elemente conexe acestora. In acest sens a fost lansata spre licitație publica achiziția…

- Și in magazinele din Maramureș ajung de foarte multe ori jucatorii contrafacute, aduse din Ucraina sau din China sau Turcia. Nu sunt deloc ok pentru copii, se strica repede și reprezinta un pericol pentru cei mici. Cel mai recent caz este cel al inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera…

- Zilele trecute au fost scoase la licitație lucrarile de execuție aferente obiectivului de investiții: ”Renovare Energetica Corp Cladire ISU din Municipiul Baia Mare”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența (P.N.R.R.). E vorba de cladirea (construita in anul 1952) in care iși…

- Ministerul Educației și UAT Oraș Baia Sprie implementeaza pe parcursul acestui an proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant din orașul Baia Sprie, județul Maramureș”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Valoarea totala…

- Meșterii din Maramureș sunt recunoscuți in intreaga lume cand vine vorba despre arta prelucrarii lemnului. Autoritațile din Salaj au anunțat ca lucrarile de refacere a turlei și a acoperișului bisericii monument istoric din Poarta Salajului, unul dintre cele mai frumoase și mai vechi biserici de lemn…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca astazi, 3 ianuarie, incepand cu ora 21:00, se va deplasa un transport agabaritic pe traseul Port Constanța Poarta 10 – DN 39A – DN 39 – A4 – DN3 – DN 22C – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2A – DN 1D – DN 1B – DN 1A – DN VO1K –…

- Ministerul Finanțelor, prin ministrul Marcel Boloș, a anunțat ca de anul viitor valoarea tichetelor pentru donatorii de sange va fi de 280 de lei, adica crește de patru ori fața de cat e in prezent. „Este anunțul cu care am incheiat ultima ediție a Fidelis de anul acesta. Concret, in bugetul pe 2024…