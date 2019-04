Premiile Pulitzer: Capital Gazzette câștigă premiul pentru reportajul despre atacul armat din redacția sa Agenția locala de presa, Capital Gazzette, a câștigat premiul Pulitzer pentru reportajul atacului armat care a avut loc în incinta propriei redacții, scrie BBC News.



Agenția americana a aflat luni ca este câștigatoarea celui mai prestigios premiu american în domeniul jurnalismului. Capital Gazzette a primit citație speciala pentru reportajul realizat și pentru curajul de care au dat dovada în fața unuia dintre cele mai letale atacuri din istoria jurnalismului american.



Cinci membrii ai redacției au fost uciși în timpul acestui atac.

