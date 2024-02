Declarațiile lui Donald Trump, care a spus sambata ca ar incuraja Rusia sa atace statele NATO ce nu iși respecta angajamentele financiare pentru aparare, au starnit un șoc in Europa, dar au fost primite cu bunavoința, indiferența sau chiar susținere in randul elitelor republicane și sugereaza o tendința a politicii americane, scriu New York Times, Washington Post și BBC.In vreme ce altadata se delimitau de comentariile controversate ale lui Trump, sau chiar le criticau, oficialii republicani au adoptat o poziție mult mai concilianta dupa ce fostul președinte a declarat sambata, intr-un discurs…