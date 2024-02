Stiri pe aceeasi tema

- Agenția britanica pentru operațiuni comerciale maritime a anunțat, joi, ca a primit un raport privind o explozie in apropierea unei nave aflate la 85 de mile marine la est de portul Aden din Yemen, relateaza Reuters. Acest nou incident e posibil sa fi fost provocat tot de gruparea Houthi, care a…

- O firma de curierat din Marea Britanie a dezactivat functia de inteligenta artificiala (AI) din sistemele sale de chat online, dupa ce un utilizator frustrat a determinat sistemul sa compuna o poezie despre cat de prost este serviciul pentru clienti al companiei, relateaza Reuters."A fost odata un…

- Loviturile aeriene desfasurate de SUA si Marea Britanie impotriva rebelilor houthi din Yemen au fost unele "defensive", a transmis vineri, 12 ianuarie, Alianța Nord-Atlantica, solicitandu-le acestor miliții sa-si opreasca atacurile din Marea Roșie, scrie Agerpres, preluand AFP."Aceste lovituri au fost…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 43 de centi dolari, sau cu 0,6%, la 77,23 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 47 de centi, sau cu 0,7%, pana la 71,84 dolari pe baril. In timpul tranzactiilor, ambele valori de referinta…

- Fortele americane si britanice au efectuat in cursul noptii atacuri aeriene impotriva unor tinte ale rebelilor houthi din Yemen, relateaza Reuters, BBC si SkyNews, citate de news.ro.Agentia de stiri Reuters afirma ca patru surse i-au spus ca au inceput loviturile, conduse de SUA si Marea Britanie.…

- Forțele navale americane și britanice au doborat marți 21 de drone și rachete trase de Houthis din Yemen catre caile maritime internaționale din sudul Marii Roșii, au anunțat Statele Unite, potrivit Reuters. Forțele navale americane și britanice au doborat 21 de drone și rachete trase de Houthis din…

- O nava militara indiana se indrepta vineri spre un vas comercial sub pavilion liberian, deturnat in Marea Arabiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Tensiunile s-au accentuat in Marea Arabiei in urma conflictului din Gaza și urmeaza atacurilor cu drone si rachete efectuate in Marea Rosie de rebelii…

- Societatile Maersk si Hapag-Lloyd, doua dintre principalele companii de transport maritim la nivel mondial, au anuntat vineri suspendarea tranzitarii Marii Rosii de catre navele lor, in urma unei serii de atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra navelor comerciale in stramtoarea Bab al-Mandeb,…