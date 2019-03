Premiile Gopo 2019 - "Moromeţii 2", în regia lui Stere Gulea, marele câştigător cu 11 trofee Premiile Gopo 2019. "Multumesc foarte mult tuturor si celor care l-au votat si celor care nu l-au votat. E o competitie si in ultima instanta nu trebuie sa ne suparam. "La filmul asta am avut o echipa extraordinara si le multumesc", a spus Tudor Giurgiu. Stere Gulea a mulumit Luminitei Gheorghiu, lui Victor Rebengiu, lui Mitica Popescu, lui Horatiu Malaele si celorlalti care m-au ajutat sa facem "Morometii". Multa sanatate!". Rodica Negrea a anuntat premiul la categoria "cel mai bun regizor" care i-a fost acordat lui Constantin Popescu pentru filmul „Pororoca". Carmen Tanase a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

