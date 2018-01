Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica. Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in noiembrie…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Știre in curs de actualizare. Stirea A murit istoricul Neagu Djuvara a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, a trecut peste accidentarea de la glezna si peste ambitia americancei Lauren Davis ( 4-6, 6-4, 15-13), pentru a se califica in optimile de finala ale Australian Open la capatul unei meci maraton de 3 ore si 44 minute. “Cu siguranta ca a fost un meci foarte dificil, foarte…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca, o amenintare dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului. In postari pe Twitter, guvernatorul din Hawaii, David Ige, si agentia locala de…

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Procurorii Parchetului General au extins urmarirea penala in cazul polițistului-pedofil Eugen Stan, pentru a cerceta daca acesta a fost protejat de polițiștii Secției 18, unde era inregistrata tentativa de viol asupra femeii de 34 de ani, atacate in casa. In cursul zilei de vineri, procurorii Sectiei…

- Tenismena romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala Turneului Hobart din Australia, avand mari șanse sa caștige aceasta competiție. Mihaela Buzarnescu (57 WTA), o tenismena de 29 de ani cu o evoluție remarcabila in ultimul timp, a invins-o, vineri, pe ucraineanca Lesia Tsurenko (43…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a pus piciorul in prag, luni, la Haga, in cadrul discuției avute cu ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, caruia i-a comunicat ca Romania trebuie sa adere imediat la spațiul Schengen. „Romania respecta de mulți ani toate criteriile…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a solicitat, in perioada 20 noiembrie – 29 decembrie 2017, realizarea unei analize la nivel intern privind impactul economico-financiar al cheltuielilor companiei, fiind realizata ulterior o scadere a acestora cu aproximativ 12,7 milioane…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Avocata Flavia Teodosiu, care il reprezinta pe presedintele PSD Liviu Dragnea, a depus o plangere la Sectia a II-a a DNA impotriva procuroarei Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum. Potrivit plangerii publicate de Lumea Justiției, Alexandra Lancranjan este acuzata de incalcarea…

- Arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului și a incercat, fara succes, sa faca la fel cu o alta fata, Magdalena Șerban este acuzata acum și de ultraj, pe motiv ca ar fi amenintat cu moartea doua angajate ale Spitalului Penitenciar Jilava, unde a fost incarcerata. “E…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat luni o analiza a modificarilor fiscale propuse de Guvern, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener in cadrul companiei. Sursa Zilei publica acest text fara modificari. Subiectul care a ținut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o…

- Piața auto din Romania a inregistrat o creștere de 14,6% in perioada ianuarie – noiembrie 2017, fiind inmatriculate 98.116 autoturisme, fața de perioada similara din 2016, cand s-au livrat 85.588 vehicule, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Vanzarile…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Teldrum și de reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat joi dimineața, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca „dorința de a pune sub control justiția este mai puternica decat rațiunea”. Noul atac lansat de Lazar la adresa Parlamentului vine dupa ce deputații au adoptat pe articole…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Finantelor. Ca ordonatori…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Poliția a deschis o ancheta fara precedent, miercuri seara, dupa ce ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuiește. Vom reveni cu detalii. Stirea Ancheta fara precedent. Dispozitiv de inregistrare, in casa ministrului de interne a…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Platforma Declic.ro, una dintre cele care au susținut și finanțat protestul de duminica seara, dar și din alte momemnte – inclusiv prin realizarea catorva mii de pancarte distribuite participanților la manifestații – este deținuta de doi afaceriști care, dupa ce și-au ingropat societațile și și-au inșelat…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a lansat, luni seara, un atac dur la adresa șefului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Panhonțu, despre care a sugerat ca ar incerca sa racoleze oameni de la PSD. Liderul PSD i-a transmis lui Pahonțu sa-și vada de SPP, nu de racolari…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, duminica, un scurt discurs in fata tinerilor social-democrati, reuniti in Congres la Romexpo pentru a-si alege presedintele. Premierul le-a cerut sa nu-si vanda si sa nu-și negocieze visele si a incheiat cu sintagma „Sa traiti!”. „Incercati nu sa ne faceti pe noi sau…

- O portiune de tavan a cazut, vineri, la scoala gimnaziala ”Alexandru Popescu” din Alexandria. Trei copii au fost raniti usor. Estera Stancu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a declarat ca o portiune mica de tavan a cazut, vineri, intr-o sala de curs a scolii gimnaziale…

- Senatul a adoptat marti un proiect de lege care clarifica cadrul legal pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule. Proiectul…

- Firma de consultanța EY Romania a publicat un punct de vedere despre jurisprudența și cadrul legislativ aplicabile in domeniul fraudelor in domeniul TVA, in contextul in care, de multe ori, sunt afectate companiile care acționeaza corect. Publicam textul integral semnat de Costin Manta, senior manager,…

- Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Surse guvernamentale citate de MEDIAFAX au precizat ca inca nu au fost primite toate avizele. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie,…

- Dosarul disjuns din “cazul Colectiv” se afla in instrumentare și astazi, la doi ani de la tragedie. Anunțul a fost facut, marți, de Parchetul General care argumenteaza durata cercetarilor prin faptul ca sunt inca in curs de efectuare circa 80 de expertize medico-legale complexe privind leziunile traumatice…

- Pentru cei care inca nu au curajul sa se apuce de afaceri, Denisa Stefan poate fi un exemplu: dupa 12 ani in industria hoteliera, romanca a renuntat la job si a deschis un magazine online cu produse pentru HoReCA, cu o investitie de 5.000 euro, bani pe care i-ar fi putut cheltui pe vacante. Iata…