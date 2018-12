PMB: Traficul rutier din Capitala se desfasoara in conditii normale de iarna

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 360 de utilaje si 425 de operatori au actionat, pe parcursul noptii de vineri spre sambata, pentru deszapezirea principalelor artere din Bucuresti, urmand sa fie curatate si cele secundare. Potrivit Primariei Capitalei, in acest moment traficul se desfasoara in conditii normale de iarna.Potrivit…

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti - Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges. Potrivit pompierilor,...

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe drumuri si autostrazi din Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, miercuri dimineata, iar porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului puternic, potrivit Centrului Infotrafic.

- Traficul pe autostrada A2, pe sectorul Drajna-Fetesti, a fost reluat sambata in conditii normale, dipa ce a fost restrictionat incepand de vineri seara pe sensul Constanta - Bucuresti. Un utilaj cu lama a luat foc pe banda de urgenta, vineri seara, circulatia fiind oprita pe un singur sens, a anuntat…

- Circulatia pe A2 se desfașoara in condiții normale, pe ambele sensuri de circulație, dupa ce in jurul orei 13:20 a fost ridicat de pe banda de urgența autoutilajul care a luat foc vineri seara, incident care a impus restricții de circulație pe autostrada, informeaza CNAIR conform mediafax Vineri,…

- Potrivit Hotnews.ro, primele 20 de autobuze din cele 400 care urmeaza sa fie achiziționate de Primaria Capitalei de la asocierea OtokarOtomotiv ve Savunma Sanayi au ajuns in București, la autobaza Titan, pe 31 octombrie. Conform graficului, pana la sfarșitul anului vor fi livrate alte 80 de unitați,…

- PMB contrazice materialele de presa in care se afirma, "in mod eronat", ca sistemul de termoficare "risca sa crape in aceasta iarna, fara investitii urgente". Primaria Municipiului Bucuresti ii asigura pe bucuresteni ca serviciile publice de furnizare a apei calde si caldurii "sunt pregatite" pentru…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui eveniment rutier fara victime, in care au fost implicate mai multe autovehicule, circulatia este restrictionata pe a doua banda a Autostrazii A1, pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, la kilometrul 19.Traficul…