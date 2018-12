Pilaf călugăresc la cuptor – un deliciu sănătos și sățios fără carne! Va prezentam o rețeta de pilaf calugaresc delicios. Acesta este un fel de mancare cald foarte sațios și aromat, numai bun pentru toți ce nu consuma carne. Pilaful este foarte sațios, deoarece conține 3 tipuri de terci, perfect combinate cu legume. Este o garnitura pe cat de simpla, la prima vedere, pe atat de delicioasa. Ingrediente – 1 pahar de hrișca – 1 pahar crupe de grau – 1 ceapa – 1 pahar de orez – 300 g de ciuperci champignon – 1 morcov – 50 ml ulei de floarea soarelui – sare – piper negru macinat – apa calda Mod de preparare 1. Dați morcovul prin razatoare. Taiați ceapa cuburi, ciupercile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

