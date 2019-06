Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a fost fermecat de frumusețile Romaniei și a vorbit despre asta in avionul care il ducea inapoi, catre Vatican. Sfantul Parinte a laudat in special Transilvania, spunand ca vremea urata din aceste zile a fost pentru el un dar de la Dumnezeu, pentru ca l-a obligat sa mearga cu mașina și…

- UPDATE 16:18 – Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul din Iasi. Suveranul Pontif a fost intampinat de primarul Mihai Chirica, de presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa si de alte oficialitati prezente pe pista aeroportului. UPDATE 16:10 – Se asteapta din minut in minut aterizarea Papei Francisc…

- Papa Francisc este așteptat, sambata dupa-amiaza, la Iași pentru cea de-a treia locație a vizitei sale. Autoritațile locale s-au pregatit pentru sosirea suveranului pontif iar miile de pelerini au inceput deja sa soseasca in zona special amenajata. Pelerinii au inceput sa vina iar pe toate strazi sunt…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protectia nemijlocita a Sanctitatii Sale, in perioada 31mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita oficiala in Romania.

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protecția nemijlocita a Sanctitații Sale, in perioada 31mai-2 iunie 2019, cand va efectua vizita oficiala in Romania. Papa Francisc și-a manifestat increderea in profesionalismul și daruirea ofițerilor…

- Se apropie vizita Papei Francisc in Romania, iar pregatirile au intrat in linie dreapta.Jiltul pe care va sta Suveranul Pontif la Iasi a fost facut manual de un tamplar din judet.Pe langa scaun, barbatul a realizat un suport pentru icoana, dar si un pupitru. Toate vor fi puse pe scena din fata Palatului…

- Se apropie vizita Papei Francisc in Romania, iar pregatirile au intrat in linie dreapta. Jiltul pe care va sta Suveranul Pontif la Iasi a fost facut manual de un tamplar din judet. Pe langa scaun, barbatul a realizat un suport pentru icoana, dar si un pupitru. Toate vor fi puse pe scena din fata Palatului…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…