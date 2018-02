Noi tensiuni intre Grecia si Turcia: Doua nave de patrulare s-au ciocnit in apropierea unei insule disputate din marea Egee

Stiri pe aceeasi tema

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Primarul Ankarei a anuntat luni ca doreste sa schimbe numele unei strazi din apropierea ambasadei SUA, odata cu vizita pe care o va intreprinde saptamana aceasta in Turcia secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza agentiile AFP si dpa. Numele strazii ar urma sa fie schimbat din 'Nevzat…

- Numai aproximativ 16% dintre solicitantii de azil sositi in Grecia dinspre Turcia pot fi returnati autoritatilor turce, in pofida acordului incheiat intre Uniunea Europeana si Turcia, care prevede preluare de catre autoritatile de la Ankara a tuturor migrantilor care debarca in Grecia veniti de pe…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la închisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare în tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citând o sursa

- ALEGERI PREȘEDINTE, CIPRU. Vot DECISIV, 4 februarie 2018 Ei au de ales intre președintele in exercițiu Nicos Anastasiades, si adversarul sau de stanga, Stavros Malas. Vor decide cine este mai potrivit pentru a continua reformele economice si a relansa negocierile de reunificare a insulei mediteraneene…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Grecia a inregistrat in 2017 un numar total de 58.661 de solicitari de azil, reprezentand 8,5% din numarul total de cereri in Uniunea Europeana, o situatie considerata “disproportionata”, a anuntat vineri Biroul elen pentru azil, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceste cifre fac din Grecia, tara…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Unsprezece persoane au murit si 46 au fost ranite în noaptea de vineri spre sâmbata în Turcia când autocarul în care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, au relatat agentiile de presa Dogan si Anadolu, preluate de DPA si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a dat în judecata pe liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, pentru ca acesta i-ar fi lezat onoarea si demnitatea în cadrul unei emisiuni televizate, când a afirmat ca seful statului va repara Presedintia din…

- Cele doua nave s-au ciocnit in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani. Nu sunt raniți și nici nu au fost provocate daune, anunța marina elena, potrivit AFP, citat de Agerpres. ”Coliziunea s-a produs probabil din cauza unei erori a navei…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Artista Nineka are mari probleme mari de orientare. ”Trebuia sa merg cu mașina in Turcia și am ajuns in Grecia!”, a spus solista. Insa pana la urma, a ajuns la destinație, vazand an drum și o alta țara.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pentru 68 de actionari ai bancii islamice Asya (Bank Asya) pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen, un cleric stabilit in SUA pe care guvernul de la Ankara il suspecteaza ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din 2016, relateaza agentia DPA.…

- In perioada in care ne aflam, a sosirii noului an, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu va acționa in efectiv suplimentar, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, impreuna cu jandarmii, și pentru prevenirea oricaror fapte antisociale. Polițiștii din structurile de ordine publica, investigații…

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- Pe fondul unei cresteri globale record la capitolul cheltuieli militare de la incheierea Razboiul Rece, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget asemanator procentual cu cele din SUA, Grecia, Estonia, Turcia, Letonia, Marea Britanie, Lituania sau Polonia.

- Grecia va continua evacuarea a mii de refugiati si migranti aflati pe insulele sale, mai ales dupa un acord cu Turcia vizand facilitarea retrimiterilor in aceasta tara, prevazute de pactul semnat in martie 2016 intre Uniunea Europeana si Ankara pentru stoparea rutei de migratie din Marea Egee, au…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters.''Condamnam declaratia iresponsabila a administratiei Statelor Unite prin care Ierusalimul…

- Turcia nu poate fi condamnata de "tribunale virtuale" din SUA, a apreciat sambata președintele turc Recep Tayyip Erdogan, referindu-se la un proces care are loc la New York impotriva omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care l-a implicat pe liderul de la Ankara in incalcarea…

- Aproximativ 3.500 de militari si reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si ai Serviciului Roman de Informatii, precum si militari din tari aliate sau partenere, cu peste 350 de mijloace tehnice, vor participa la parada de 1 Decembrie, vineri, in Piata Arcul…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Claudiu Keșeru (30 de ani) e nefericit la Ludogoreț și vrea sa plece. Bulgarii vor sa-și asigure postul de atacant și il doresc pe Artem Milevskiy. Impresarul fostului atacant care a jucat pentru Chiajna in 2016 susține ca jucatorul sau negociaza cu bulgarii. "Nu vreau sa ma ascund, Artem are mai multe…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- La sarbatoarea de 1 Decembrie, printre sutele de soldați care vor defila prin centrul Bucureștiului se va numara și un contingent al Armatei Nationale a Republicii Moldova.Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de…

- 'Președintele nostru va fi primul președinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65 de ani. Cred ca aceasta vizita va avea rezultate semnificative', a declarat joi vicepremierul turc Hakan Cavusoglu, adaugand ca data acestei vizite nu a fost stabilita, insa va avea loc 'in zilele urmatoare'.…

- Turismul romanesc este in crestere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turistilor care aleg destinatii din Romania se estimeaza ca va depasi in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, sustine prim vicepresedintele Asociatiei Nationale…

- Pulberi in suspensie, ozon sau dioxid de azot: o harta interactiva permite informarea, in timp real, asupra calitatii aerului la nivel local din Europa, continent in care poluarea atmosferica cauzeaza anual sute de mii de decese premature, informeaza AFP, transmite AGERPRES. “Indicele european privind…