Motivare CCR: Legea spalarii banilor instituie exceptii fara justificare in favoarea ONG-urilor minoritatilor

- Dispozitii din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului instituie o exceptie de la regula aplicarii legii in favoarea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, fara o justificare obiectiva…

- Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere, astazi, obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. In urma deliberarilor, Curtea Constituționala a admis cu unanimitate de voturi ca sintagma „cu excepția organizațiilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, considera ca activitatea ONG-urilor nu va fi afectata de noile prevederi din legea privind combaterea spalarii banilor. "Nu inteleg de ce le-ar fi...

- PNL și USR au anunțat ca va ataca la Curtea Constituționala legea pentru combaterea spalarii banilor, precum și procedura prin care acest proiect de lege a ajuns sa fie votat de doua ori in plenul Camerei Deputatilor. Liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, a declarat ca PSD-ALDE mai pot sa-și…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție dupa ce Legea privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata in Parlament, dupa ce votul a fost reluat. Operațiunea a fost catalogata de liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca find o porcarie. "Eu nu folosesc asemenea cuvinte in Parlamentul…

- 'Asistam la un abuz fara precedent in istoria parlamentarismului romanesc, chiar si colegii de la UDMR au acceptat ca aceasta lege a picat si trebuie sa se intoarca intr-o eventuala dezbatere parlamentara printr-un alt proiect. PSD a decis altfel. In momentul de fata nu mai avem Parlament in Romania,…

- Legea pentru combaterea spalarii banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei Deputaților, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi, scrie Mediafax.De…

- Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement. "Din ce mi-a spus…