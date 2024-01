de Anastasia Vadan Modificarile legislative in domeniul achizițiilor publice din Romania introduse prin OUG nr. 26/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice („OUG nr. 26/2022”) au starnit discuții intense și controverse in randul profesioniștilor din domeniu inca de la momentul adoptarii lor. La aproape doi ani de la intrarea in vigoare, autoritațile contractate inca au ”dificultați” in interpretarea modificarilor, in special a celor care vizeaza gestionarea cauțiunilor in cazul contestațiilor și plangerilor respinse in cadrul procedurilor de…