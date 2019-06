Mircea Badea, despre un nou referendum la prezidențiale: Va fi distractiv ''Cred ca aia care au votat pentru cretinismul de referendum al lui Werner nu au aflat ca ii mai cheama o data pentru același lucru. Va fi distractiv.'' a reacționat Mircea Badea, pe pagina sa de Facebook. Amintim faptul ca un nou scenariu se contureaza inainte de alegerile prezidențiale 2019. Președintele Klaus Iohannis ar putea lansa un nou referendum chiar in ziua votului pentru Cotroceni. Acest fapt vine in contextul declarațiilor președintelui, care afirma ca acum trebuie vazut cum sa fie pus in practica rezultatul de la referendumul pe justiție. "Am chemat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

