- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a chemat sambata, la Bagdad, unde a sosit intr-o vizita neanuntata, la dezamorsarea tensiunilor in regiune, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.'Exista un risc clar de calcule gresite, neintelegeri, provocari care pot duce la consecinte imprevizibile…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a sosit vineri in Iordania, prima etapa a unui turneu de patru zile in Orientul Mijlociu, in care urmeaza sa viziteze Emiratele Arabe Unite si Iranul, transmite dpa.

- Ministrul de externe german Heiko Maas urmeaza sa efectueze o vizita in Iran in cadrul unui efort de a salva acordul nuclear international din 2015 care are ca obiectiv impiedicarea Iranului sa detina bomba nucleara, a declarat joi la Berlin o purtatoare

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu tensiunile regionale cu Iranul, intr-o convorbire bilaterala avuta la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo, subliniind in acelasi timp importanta 'existentiala' pentru Europa de a mentine…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorala, luni in timpul unui apel telefonic, cerand de asemenea o solutie cu doua state, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de DPA. Merkel a subliniat…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana ar trebui sa reduca fondurile si sa impuna sanctiuni tarilor membre care adopta legi nationale ce contravin principiilor de baza ale Uniunii Europene, precum un sistem judiciar independent si libertatea presei.

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Scenariul unui Brexit fara acord se apropie, a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce parlamentarii britanici au respins Acordul de retragere imbunatatit, negociat cu UE de premierul Theresa May, informeaza dpa. "Ca sa o spunem clar: cu aceasta decizie, ne apropiem din ce in…