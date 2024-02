Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat luni ca a facut COVID-19 si ca in zilele urmatoare va lucra de la distanta, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres. „In mod clar aceasta nu este o surpriza placuta”, a postat Scholz pe platforma X, fosta Twitter. „Cu cateva simptome, contez pe o forma usoara…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat luni, 18 decembrie, ca a facut o forma ușoara de coronavirus si ca zilele urmatoare va lucra de la distanta, a relatat agenția germana de știri DPA, preluata de Agerpres.„In mod clar aceasta nu este o surpriza placuta. Cu cateva simptome, contez pe o forma usoara…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri ca i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa inceteze agresiunea impotriva Ucrainei, in cadrul primei reuniuni online a G20 la care a participat presedintele rus de la inceputul razboiului, relateaza AFP."I-am cerut sa-si retraga trupele de pe…

- „Exista o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fisia Gaza, a declarat cancelarul german, Olaf Scholz, in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, relateaza AFP, citat de Agerpres. Cancelarul german „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia…

- Exista „o nevoie urgenta de a ameliora situatia umanitara” in Fasia Gaza, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz in cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. Cancelarul „a subliniat nevoia urgenta de a ameliora situatia umanitara a locuitorilor…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat duminica, la o dezbatere, ca se opune unei incetari "imediate" a focului in Fasia Gaza, in conditiile in care apelurile pentru o astfel de incetare a focului au crescut in intreaga lume in urma bombardamentelor armatei israeliene, conform Agerpres.''Recunosc…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, este convinsa ca o soluție cu doua state poate contribui la rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Declarația ei este citata de Tagesschau, relateaza Adevarul European. Berbock a facut apel la țarile arabe din Golf sa lucreze la o inițiativa comuna…

- Cancelarul german Olaf Scholz il va primi pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pe 17 noiembrie la Berlin, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a guvernului de la Berlin, intr-un context de tensiuni intre Ankara si UE.