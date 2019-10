Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca anchetarea liderului USR, Dan Barna, pentru sustragere de fonduri europene este ca o lovitura de ciocan pentru USR. Fifor compara situația cu cea a unui PSD care ar taia salariile, adica abdicarea de la principalul deziderat al partidului.Citește…

- Viorica Dancila și-a depus candidatura la prezidențiale. “Avantajul meu este ca iubesc oamenii!”. Premierul Viorica Dancila si-a depus azi candidatura pentru alegerile prezidentiale din partea PSD. Premierul a declarat ca a adunat aproape 1,5 milioane de semnaturi din partea sustinatorilor. Printre…

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD a declarat, in Congresul PSD, ca PSD va castiga alegerile prezidentiale, si a adus un elogiu liderului PSD, Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale. "Un lider cinstit, onest, corect si demn", a caracterizat-o secretarul general al PSD pe cea care va reprezenta…

- Miercuri, 7 august, Dan Barna a dat startul campaniei de strans semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale. Si chiar daca la inceput useristii au parut ca sunt mai preocuparti de a-si face poze ei intre ei sau cu liderul partidului decat de a strange semnaturi sau sa vorbeasca cu oamenii,…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a inceput atacul la presedintele Klaus Iohannis. Aceasta a declarat, vineri, ca l-s votat pe Iohannis, pentru ca este un om bun, dar ca acesta reprezinta clasa politica care ne-a adus in situatia ca patru milioane de romani sa traiasca in afara…

- "O felicit pentru nominalizarea de astazi și sunt increzator ca poate fi acel președinte unificator, integrator și demn de care are nevoie Romania. Presedintele Viorica Dancila este tot ceea ce nu a reusit sa fie vreodata Klaus Iohannis - un om care respecta Constitutia, care iși apara țara și o…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, lanseaza un atac la adresa lui Dan Barna despre care sustine ca „s-ar putea sa constatam" ca acesta „nu este decat un foarte vechi jucator cu contracte pe bani publici“, „care lupta acum pentru protejarea intereselor proprii“.