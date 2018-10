Stiri pe aceeasi tema

- Patru mari fonduri publice din Statele Unite ale Americii, care detin actiuni la Facebook Inc, au propus ca Mark Zuckerberg sa paraseasca pozitia de presedinte, din cauza scandalurilor in care a fost implicata compania in ultimul an, informeaza Reuters.

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters, citat de Agerpres.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. Intr-un discurs…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- Stirile despre Meghan Markle si familia ei par a fi interminabile. Dupa ce Thomas Markle a tinut prima pagina a tabloidelor luni de zile, acum Doria Ragland, mama Ducesei de Sussex, este in centrul atentiei. Doria Ragland, la nunta Printului Harry cu Meghan Markle Potrivit presei din Marea Britanie,…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Facebook anunța ca a șters mai multe conturi care incercau sa influențeze alegerile parțiale care vor avea loc in aceasta toamna in Statele Unite. Compania condusa de Mark Zuckerberg susține ca a identificat 32 de pagini si conturi care faceau parte dintr-o campanie coordonata de influentare a alegerilor…