Stiri pe aceeasi tema

- Doar șapte țari din 134 indeplinesc standardul internațional de calitate a aerului, poluarea mortala a aerului devenind tot mai problematica din cauza activitaților economice și a impactului toxic al fumului provocat de incendii, arata un raport citat de The Guardian, scrie digi24.ro .

- Doar șapte țari din 134 indeplinesc standardul internațional de calitate a aerului, poluarea mortala a aerului devenind tot mai problematica din cauza activitaților economice și a impactului toxic al fumului provocat de incendii, arata un raport citat de The Guardian.

- A trecut o saptamana de cand Gabi Stangau a murit, iar familia este, in continuare, in stare de șoc. Mama și soția lui sunt distruse de durere, iar, de curand, Diana Berințan a tras un semnal de alarma, dupa ce s-a trezit ca a fost creat un cont fals pe TikTok, in numele familiei.

- Bogdan de la Ploiești a luat o decizie radicala! Artistul și-a surprins fanii cu ultima postare pe care a facut-o pe pagina de Instagram. Cantarețul de manele nu va mai posta nimic pe rețelele de socializare. Iata ce a transmis!

- Mihai Lixandru (22 de ani), mijlocașul de la FCSB, a oferit prima reacție dupa rezultatul de egalitate pe care l-a obținut echipa sa pe terenul Universitații Cluj, in etapa #26 din Superliga. „Aristide”, așa cum l-a poreclit Gigi Becali in urma cu cateva etape, este de parere ca vicecampioana Romaniei…

- Cristian Popescu Piedone, edilul Sectorului 5, a tras un semnal de alarma cu privire la problema ploșnițelor și a copacilor uscați din București.”Profesore, CADEEEEEEEE! “da-te ba ca cade, cade, cade, cade, cade copacul”, vorba cantecului!In capitala ploșnițelor, profesore, copacii…

- Lupta cu kilogramele in plus poate fi o adevarata provocare, iar multe persoane sunt dispuse sa faca orice pentru a scapa de ele. Imaginea nutriționistei Carmen Bruma a fost furata pentru a promova mai multe produse miraculoase de slabit. Pe rețelele de socializare, aceasta le-a aratat fanilor ca este…

- Colegiul Medicilor din Romania a apreciat, joi, initiativa de deblocare a angajarilor in domeniul medical, insa a atentionat asupra "scaderii bugetului pentru serviciile acordate, pledand, totodata, pentru o reforma structurala a sistemului de sanatate planificata riguros, potrivit Agerpres."Desi, in…