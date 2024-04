Stiri pe aceeasi tema

- Adda a trecut prin momente de coșmar de cand a fost diagnosticata cu boala Lyme și de atunci, este mult mai atenta la insecte. Temperaturile au crescut și automat a inceput și sezonul capușelor, dar și problemele, asta pentru ca incalzirea vremii a permis apariția lor mai devreme decat in mod normal.

- Doar șapte țari din 134 indeplinesc standardul internațional de calitate a aerului, poluarea mortala a aerului devenind tot mai problematica din cauza activitaților economice și a impactului toxic al fumului provocat de incendii, arata un raport citat de The Guardian.

- Traficul de droguri a scapat de sub control in Europa, iar oamenii legii trag un puternic semnal de alarma! Lorzii drogurilor implica din ce in ce mai mult copiii! Lorzii drogurilor din Europa inarmeaza copii! Așa se ajunge ca puști de 12-13 ani sa ajunga sa fie folosiți drept traficanți de droguri…

- Florin Pirvu (48 de ani), tehnicianul Petrolului, a comentat eșecul echipei sale in fața lui CSU Craiova, scor 2-3, pe teren propriu, infrangere in urma careia ploieștenii și-au redus semnificativ șansele de a se califica in play-off. Antrenorul a fost mulțumit de ceea ce au aratat elevii sai, dar are…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca nu s-a luat o decizie privind candidatul la Primaria Capitalei, dar le cere liderilor PNL și PSD sa cumpaneasca foarte bine pentru ca ar fi un dezastru ca cele 2 partide sa mearga cu un candidat comun și sa caștige Nicușor Dan. ”Nu s-a luat o decizie…

- Rectorul Universitații Politehnica Timișoara, Florin Dragan, trage un semnal de alarma referitor la scaderea numarului de studenți care opteaza pentru inginerie la nivel național, in pofida cererii mari de pe piața muncii. El spune ca numarul de studenți a scazut cu 15% in 10 ani. Potrivit reprezentanții…

- Potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatații, Romania se afla in a treia saptamana consecutiva de crestere ”abrupta” a numarului de cazuri de gripa. Alexandru Rafila a subliniat ca au fost inregistrate decese cauzate de aceasta boala.