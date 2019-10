Marcel Ciolacu: Matematic, PSD nu are 233 de parlamentari, asta este o veste proastă ”Motiunea trece cu 233 de voturi. In acest moment, ma refer exclusiv matematic, in functie de apartenenta la fiecare partid, PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari. Asta este o veste proasta. Exista si o veste buna: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la motiunea de cenzura cine va avea castig de cauza”, a declarat Marcel Ciolacu joi, dupa citirea motiunii de cenzura. El califica demersulopozitiei ca fiind neserios. ”Ne vedem joi la motiune, vedem daca cele cinci partide fac numarul de 233 de voturi. Cred in continuare - si dupa ce s-a citit astazi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

