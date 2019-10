Continua programul Spaga sub acoperire in spitalele din Romania. Ce aspecte se verifica

Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca programul Spaga sub acoperire incepe sa dea roade, 14 pacienti fiind deja inclusi in sistem, informeaza romaniatv.net. Continuam programul, avem 14 pacienti misteriosi in programul… [citeste mai departe]