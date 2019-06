Stiri pe aceeasi tema

- Bradley Cooper și Irina Shayk s-au desparțit dupa patru ani petrecuți impreuna. Internauții spun ca actorul are deja calea netezita catre Lady Gaga, alaturi de care a jucat in filmul A Star Is Born.

- La scurt timp dupa ce s-a speculat ca Lady Gaga si Bradley Cooper au o relatie, o noua veste zguduie showbiz-ul international. Publicatiile de peste Ocean sustin ca artista se intalneste de ceva timp cu Jeremy Reener, unul dintre starurile "Avengers".