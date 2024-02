Stiri pe aceeasi tema

- Cota de piata a producatorului de iPhone-uri in China a fost de 17,3% in 2023, potrivit International Data Corporation (IDC), un nivel record pentru companie in a doua cea mai mare economie din lume. Livrarile totale de smartphone-uri ale Apple au scazut cu 2,2% in 2023, in timp ce piata totala a scazut…

- Piața asigurarilor din Romania este intr-un moment de haos total, mai ales dupa falimentul Euroins. Mulți șoferi au ramas fara polița de asigurare RCA și cauta soluții. In piața asigurarilor va intra Eazy Asigurari, o societate controlata de patronul Superbet.Evenimentul de lansare este planificat…

- Media anuala a contrabandei cu tigarete a crescut in acest an cu peste un punct procentual, pana la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.In noiembrie 2023, piata neagra a tigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului,…

- Larisa Iordache și iubitul ei, Cristian Chirița au o relație frumoasa și serioasa. Cei doi au avut ganduri mari inca de la inceput și prefera sa nu-și piarda timpul, daca lucrurile nu sunt ce așa cum iși doresc. Gimnasta considera ca cererea in casatorie va veni la momentul oportun și nu vrea sa grabeasca…

- BCR: 1,8 milioane de clienti ai bancii utilizeaza activ GeorgeEcosistemul digital George a fost accesat de 2,25 milioane de oameni, de la momentul punerii pe piata, respectiv sfarsitul lui octombrie 2018 - prezent, iar dintre acestia 1,8 milioane au devenit deja utilizatori activi ai aplicatiei George,…

- Piața imobiliara din Republica Moldova este intr-o ușoara creștere, iar dobinzile la credite scad, a afirmat expertul in economie de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ionița. Potrivit acestuia, in lunile iulie-septembrie, a crescut atit numarul apartamentelor vindute, cit și prețul acestora. Astfel, prețul…

- Veniturile totale au depasit 15 milioane de lei, in crestere de 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile operationale au crescut cu doar 23%. ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, inregistreaza rezultate…

- Grupul bancar francez Societe Generale SA analizeaza o posibila vanzare a diviziei de consumer finance din Germania, in cadrul planului directorului general Slawomir Krupa de a creste valoarea bancii prin renuntarea la afacerile care nu au legatura cu operatiunile de baza, transmite Bloomberg.Potrivit…