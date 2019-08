Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia la puterea din Japonia a câstigat o majoritate confortabila în Dieta în urma alegerilor desfasurate duminica, dar insuficienta pentru garantarea îndeplinirii ambitiei premierului Shinzo Abe de a reforma Constitutia, transmite AFP, citata de Agerpres.Partidul Liberal-Democrat…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca va avea discuții privind comerțul cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Vom discuta despre multe lucruri…

- In total 26 de persoane au fost ranite, iar pagube minore au fost inregistrate in nord-vestul Japoniei, in urma unui violent cutremur care a cauzat un mic val de tsunami si dupa care autoritatile au avertizat cu privire la replici, relateaza news.ro.Douazeci si sase de persoane au fost ranite…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele…

- Presedintele american, Donald Trump, va incepe sambata o vizita in Japonia pentru o coordonare a actiunilor in fata provocarii reprezentate de Coreea de Nord si a strange legaturile intre cei doi principali aliati de pe o parte si de pe alta a Pacificului. Trump va fi primul lider strain primit in audienta…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…